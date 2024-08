Juve, finalmente Koopmeiners: domani le visite. Ecco cifre e dettagli

La Juventus ha chiuso per l’acquisto di Teun Koopmeiners, scrivendo la parola fine a una telenovela estenuante: già domani le possibili visite

L’ennesima telenovela di mercato di questa stagione sta volgendo al termine. Anzi, in realtà questa è stata LA telenovela per eccellezza, fatta di continui colpi di scena, frenate, accelerate, esclusioni, certificati e tensioni. Ma alla fine Teun Koopmeiners può ritenersi virtualmente un calciatore della Juventus.

Dopo giorni di trattative serrate, alla fine i bianconeri in queste ore hanno definito l’accordo con l’Atalanta per il centrocampista olandese. E il suo arrivo a Torino potrebbe materializzarsi, fisicamente, già nelle prossime ore, magari in serata. Poi sarà il turno delle visite mediche, con la macchina organizzativa già in moto per domani mattina. Un’operazione estenuante e lunghissima, con la Dea che non si è mai smossa dai 60 milioni iniziali, cedendo qualcosina solamente sul rush finale. Sabato sera vi avevamo raccontato che, risolto il nodo commissioni, si restava in attesa solamente dell’accordo definitivo tra i club che poteva arrivare in 48 ore. Dunque, tempi (e cifre) sostanzialmente rispettati. Alla fine si tratterà di un affare da circa 58 milioni di euro complessivi, divisi in 52 di parte fissa e 6 di bonus. Una cifra altissima per la Juventus, che però regala finalmente a Thiago Motta quello che era sempre stato il suo pallino, il primo obiettivo. Koopmeiners lascerà l’Atalanta dopo tre anni di altissimo livello da 29 gol in 129 partite, ma soprattutto l’Europa League vinta a Dublino come coronamento di un percorso. Ora il bianconero, nonostante qualche rallentamento e tensione con la Dea, che l’olandese ha voluto fin da subito. Presto firmerà un contratto da 4,5 milioni a stagione formando un centrocampo top di qualità e quantità insieme a Douglas Luiz e Thuram.