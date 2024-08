Danso-Roma, ore decisive per il difensore | CM.IT

In campo questa sera contro l’Empoli, la Roma è attiva sul mercato: ore decisive per l’arrivo di Danso, le ultime

Settimana concitata per la Roma con l’affare Dybala che ha tenuto banco. Il no all’Arabia Saudita e la permanenza della Joya non chiude però il mercato giallorosso, con il ds Ghisolfi che sta lavorando per completare la rosa a disposizione di De Rossi.

La squadra capitolina questa sera scenderà in campo contro l’Empoli, ma intanto sono ore decisive per Kevin Danso che è ad un passo dalla Roma. Come raccontato nei giorni scorsi, il club giallorosso è sempre rimasto concentrato sull’affare con il Lens tanto che, anche subito dopo la notizia sulla permanenza di Dybala, i contatti con i francesi sono proseguiti in un clima di ottimismo.

Il sì dell’austriaco, che proprio Ghisolfi ha preso al Lens, c’è del resto da tempo e procedono i contatti tra le parti per concludere un accordo definitivo su una cifra complessiva di 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Tra le due società la distanza è minima e presto l’affare potrebbe essere definito e formalizzato.