DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Koopmeiners a Lukaku: le trattative del 25 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di domenica 25 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Il nuovo campionato di Serie A scende in campo per la seconda giornata, ma tante squadre devono ancora completare la rosa tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

La Juventus è scatenata, weekend di fuoco per i bianconeri che in poche ore hanno definito gli ingaggi di Nico Gonzalez e Conceicao. Affare da 32 milioni più bonus per l’ormai ex Fiorentina, mentre il figlio d’arte arriva in prestito oneroso dal Porto. Adesso Giuntoli punta a chiudere Koopmeiners e non molla la presa su Sancho. Attivissimo sul mercato anche il Napoli, che attende Romelu Lukaku per le visite mediche e intanto ha in pugno anche McTominay dal Manchester United. Il Milan vuole riscattarsi dalla sconfitta di Parma con Vos, ma prima deve operare in uscita. L’Inter invece sbriga senza problemi la pratica Parma e attende l’arrivo oggi dall’Argentina di Palacios, che andrà a completare la rosa di Simone Inzaghi nel pacchetto difensivo. Tutte le trattative e le novità del calciomercato estivo di domenica 25 agosto.