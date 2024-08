Tagliato dai convocati a 5 ore dal match: il motivo non è tecnico

Ribaltone in Serie A dopo l’addio al calciatore simbolo: nuovo taglio a poche ore dalla partita e i motivi non sono tecnici

Il calcio d’agosto, in pieno calciomercato, è imprevedibile. Le squadre continuano a modificare i propri assetti, con formazioni che da una giornata all’altra possono subire dei cambiamenti importanti.

Questi primi giorni di Serie A ne danno ampia dimostrazione, con tanti giocatori chiave dello scorso campionato che in questo momento sono messi praticamente in disparte. Basti pensare a Federico Chiesa, ai margini della Juventus – e sembrerebbe un paradosso per un calciatore di questo calibro. Stesso discorso per Osimhen, che si allena con la squadra ma non viene convocato in attesa di una sistemazione adeguata – ed esercizio della sua clausola rescissoria. E poi c’è il caso Nico Gonzalez, che va alla Juventus dopo aver trascorso 3 anni alla Fiorentina. L’argentino aveva già stabilito insieme al club di voler andare via e in queste ore sta formalizzando il suo passaggio in bianconero.

Sempre restando a Firenze, in queste ore è arrivata la decisione a sorpresa di Raffaele Palladino, che è un chiaro indizio di mercato: l’esclusione dai convocati di Jonathan Ikoné.

Fiorentina-Venezia, Ikone non convocato: il motivo

In occasione de match contro il Venezia, in programma alle ore 18:30 di oggi 25 agosto, Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati, ufficializzandola pubblicamente verso ora di pranzo. Nei 23 viola, non figura Ikoné.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, Jonathan Ikoné ha attirato l’interesse di due club in Premier League: il Wolverhampton e il Leicester. L’esclusione di Palladino per il giocatore francese è chiaramente dettata da motivi di mercato. Peraltro, l’attaccante è stato impiegato a gara in corso sia alla prima giornata di campionato contro il Parma, sia in Conference League contro il Puskas Acadamy.

Già da settimane si narrava di una separazione tra Ikoné e la Fiorentina, ma con il passare dei giorni e la cessione di Nico Gonzalez le sue percentuali di permanenza si erano alzate notevolmente. La squadra di mister Palladino potrebbe risultare ancora in costruzione e nei prossimi giorni ci potrebbero essere dei nuovi innesti in attacco. Pradé è a lavoro per accontentare il nuovo allenatore.