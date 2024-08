Cambia il futuro di Chiesa: colpo di scena ufficiale

Negli ultimi giorni il Barcellona è diventato uno dei club più accreditati per il futuro dell’esterno della Juventus

Nelle ore in cui la Juventus è riuscita a sbloccare il proprio mercato in entrata mettendo a segno due grandi colpi, è sulle uscite che torna a spostarsi nuovamente l’attenzione. Con gli arrivi imminenti di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, Thiago Motta potrebbe aver completato il parco attaccanti della prossima stagione. Un reparto di cui non farà parte Federico Chiesa, finito fuori squadra e sulla lista dei partenti.

Dopo una serie di sondaggi ricevuti dal suo agente Fali Ramadani tra Italia e Inghilterra, nei giorni scorsi si è accesa in particolare la pista che porta al Barcellona. In seguito ai contatti continui degli ultimi giorni, le parti si sono sensibilmente avvicinate verso un’intesa, sia tra i due club che tra calciatore e blaugrana. Ad ostacolare però le speranze delle due società potrebbe essere l’attuale situazione finanziaria degli spagnoli. Com’è risaputo, infatti, il club blaugrana sta cercando disperatamente di alleggerire il proprio monte ingaggi per rientrare nei paletti imposti dal Fair Play Finanziario della Liga.

Per questa ragione nelle ultime ore il Barcellona ha accelerato diverse cessioni: dopo il ritorno di Gundogan a costo zero al Manchester City, sono stati definiti i prestiti di Vitor Roque al Betis e di Lenglet all’Atletico Madrid. Un lavoro incessante da parte del direttore sportivo Deco, ma evidentemente non sufficiente per sbloccare l’iscrizione al campionato del vero colpo dell’estate blaugrana. Arrivato dal Lipsia per 55 milioni di euro, Dani Olmo non è stato ancora ufficialmente registrato nell’elenco dei calciatori arruolabili per il campionato a causa del famoso Fair Play.

Ufficiale, il Barcellona non ha ancora iscritto Dani Olmo

Nonostante la convocazione per il match odierno contro l’Athletic, il Barcellona non è riuscito comunque ad incassare il via libera da parte della Liga per l’iscrizione di Dani Olmo.

Il trequartista spagnolo, rimasto fuori anche alla seconda giornata di campionato, sta diventando un vero e proprio caso. Considerate le difficoltà incontrate tutt’ora dal Barcellona a sbloccare l’iscrizione dell’ex Lipsia, queste potrebbero riflettersi direttamente anche nell’operazione con la Juventus per Federico Chiesa. In casa blaugrana serviranno nuove cessioni per favorire l’ingresso di altri acquisti. Qualora le cose non dovessero cambiare a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, la trattativa coi bianconeri – ben avviata nei giorni scorsi – potrebbe naufragare clamorosamente.