Nico Gonzalez alla corte di Motta: accordo di massima Juve-Fiorentina

Nico Gonzalez è a un passo dal vestire la maglia bianconera. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la Juventus ha raggiunto un’intesa di massima con la Fiorentina per il cartellino del trequartista argentino, che da settimane ha un accordo con il club di Exor.

L’accordo è sui 37/38 milioni di euro bonus inclusi, sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ora Juve e Fiorentina stanno sistemando gli ultimi dettagli prima della fumata bianca, ormai praticamente certa. Come raccontato da Calciomercato.it, l’asse Torino-Firenze potrebbe essere allargato anche anche ad Arthur e Kostic, anche se in un’operazione a parte.

Come abbiamo scritto tre giorni fa, in particolare Arthur tornerebbe volentieri in viola, dove si è espresso anche su buoni livelli nella passata stagione. L’ostacolo da superare è quello dello stipendio, con Giuntoli e soci chiamati eventualmente a dare un contributo.