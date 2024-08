Napoli-Roma, si tratta: Ngonge sul piatto, c’è lo scambio | CM.IT

Il Napoli lavora sulla cessione di Cyril Ngonge e la Roma è interessata al calciatore: operazione di scambio in via di definizione

Entriamo nella fase più calda del calciomercato estiva, quando si è vicini al gong e bisogna completare tutti gli affari. E il Napoli deve ancora sistemare la rosa, a otto giorni dall’ultima data utile per acquistare giocatori.

A seguito dei due ritiri estivi e con i giorni trascorsi a Castel Volturno, Antonio Conte ha fatto una cernita degli elementi che vorrà a disposizione e di quelli che può farne a meno, anche in base al modulo che utilizzerà nel corso della stagione. Ha dichiarato in conferenza stampa di volersi affidare a 10-12 calciatori che rappresentano lo zoccolo duro del Napoli del passato. A questi vanno aggiunti i nuovi acquisti. Tutti gli altri, invece, possono essere liberi di andare via.

Tra i calciatori finiti nella lista delle cessioni da completare entro il 31 agosto c’è anche Cyril Ngonge, acquistato per 18 milioni di euro a titolo definitivo nella scorsa finestra invernale. L’attaccante, con il 3-4-2-1 ha troppe poche chance di poter giocare per il mister e non sembra avere le caratteristiche ideali per lo staff tecnico. Dunque, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli sta trattando ora la cessione del ragazzo, che interessa a differenti club di Serie A.

Napoli-Roma, scambio per Ngonge: c’è Zalewski

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’interesse di differenti club per il giocatore belga, che a 24 anni cerca spazio in Serie A. Sulle sue tracce il Bologna prima, poi la Fiorentina, Lazio e infine anche la Roma. A De Rossi interessa un giocatore di questo tipo, perché duttile e capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, dall’ala al trequartista, fino alla seconda punta.

E stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli e la Roma stanno lavorando su un’operazione che prevede lo scambio id Cyril Ngonge e Nicola Zalewski. L’italo-polacco piace allo staff azzurro, utile per ricoprire il ruolo di esterno. Zalewski nel corso della sua carriera in giallorosso ha già giocato a destra, ma è prettamente un esterno di fascia sinistra. Insomma, come Spinazzola. La dirigenza partenopea in questo momento, oltre a completare il reparto dei centrocampisti centrali – si lavora ancora per Gilmour – deve dare un esterno destro a Conte come alternativa a Mazzocchi. La versatilità di Zalewski potrebbe fare comodo al Napoli.