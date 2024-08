Per il Napoli di Conte un’altra batosta, scelta fatta: l’addio è pesante

Il Napoli deve fare i conti anche con una partenza eccellente: per il Napoli di Antonio Conte è un’altra batosta da mandare giù

In pochi avrebbero immaginato che al 20 agosto il Napoli di Antonio Conte fosse ridotto così. Pesante sconfitta in campionato, squadra ancora incompleta, numerosi calciatori fuori rosa e calciomercato in netto ritardo.

Una situazione che lo stesso tecnico ha definito molto complicata e che potrebbe anche segnare in maniera importante il campionato degli azzurri se non si riuscisse a correre ai ripari in tempo. Per farlo è necessario però risolvere una volta però tutte la questione Osimhen, il nodo dell’intero mercato dei partenopei. Il nigeriano è in partenza, non si allena e non gioca con il Napoli in attesa dell’offerta che gli consenta di andare via.

Un’offerta che finora non è ancora arrivata, almeno non una che possa soddisfare le richieste di De Laurentiis che è pronto a scendere sotto i 130 milioni della clausola, ma fatica ad accettare proposte inferiore ai 100 milioni. Da qui l’empasse che potrebbe rovinare i piani di Conte, anche perché proprio per il Napoli l’addio è di quelli che fanno più male.

Calciomercato, l’addio più pesante è per il Napoli

Calciomercato.it sul proprio profilo X ha voluto chiedere ai propri utenti quale sarebbe l’addio più doloroso per la Serie A. “Chiesa e Dybala sono pronti a lasciare l’Italia per una Serie A sempre più povera di talento! Quale altro addio al nostro campionato farebbe più male?” la domanda che abbiamo rivolto sul socia.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥 #Chiesa e #Dybala sono pronti a lasciare l’Italia per una #SerieA sempre più povera di talento!. 🤔Quale altro addio al nostro campionato farebbe più male? 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 20, 2024

Osimhen è stato indicato come l’addio più doloroso dal 33,6% dei votanti, seguito a ruota da Leao con il 32,9% di preferenze. Un testa a testa tra nigeriano e portoghese che hanno staccato nettamente gli altri: l’addio di Lookman all’Atalanta ha raccolto il 20,3% di voti, mentre Thuram via dall’Inter è stato votato dal 13,3%.