Inter, Palacios in volo verso Milano: visite e firma per il nuovo acquisto | CM.IT

L’Inter avrà presto il suo nuovo difensore. Il club nerazzurro ha praticamente definito l’ingaggio di Tomas Palacios che andrà a completare la rosa di Simone Inzaghi.

Il giovane argentino era il profilo prescelto nelle ultime settimane come vice Bastoni e già domenica sarà a Milano per iniziare la sua avventura con la squadra campione d’Italia. Palacios – come già anticipato ieri da Calciomercato.it – domani arriverà in Italia ed è partito nelle scorse ore da Buenos Aires dopo il via libera dell’Independiente Rivadavia che ha accettato venerdì l’ultimo rilancio dell’Inter per il cartellino del classe 2003.

Marotta e Ausilio hanno leggermente alzato la base fissa a circa 7 milioni di euro, perfezionando anche la parte dei bonus per arrivare così alla richiesta complessiva tra i 10 e gli 11 milioni del club argentino. Palacios è atteso quindi a breve a Milano e lunedì sono previste le visite mediche tra la clinica Humanitas di Rozzano e l’idoneità al Coni, prima di firmare il contratto che lo legherà ai prossimi anni all’Inter.

Calciomercato Inter, Palacios in arrivo: i dettagli dell’operazione

Il 21enne difensore mancino, che era finito nel mirino di diversi club in Europa e specialmente del Lipsia in Germania, si legherà alla formazione nerazzurra fino al 2029 e avrà un ingaggio di circa 500 mila euro.

Stasera l’attenzione sarà tutta sul match di campionato a San Siro contro il Lecce, prima di accogliere domenica a Milano Palacios che andrà così a colmare una lacuna nello scacchiere interista su precisa richiesta di Inzaghi.