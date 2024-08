Juventus, UFFICIALE: nuovo colpo per Motta

La Juventus ha ufficializzato un nuovo acquisto. Thiago Motta può esultare per l’arrivo dell’attaccante: è appena arrivato il comunicato

E’ arrivato l’annuncio ufficiale sui canali della Juventus. Il club bianconero ha comunicato l’acquisto del nuovo calciatore, ora Thiago Motta e tutto il mondo bianconero possono esultare.

“La rosa della Juventus si arricchisce di un nuovo talento. Nicolás Iván Gonzalez, meglio noto come Nico Gonzalez, è ufficialmente un giocatore bianconero. Esterno d’attacco, classe 1998, approda alla Juventus dalla Fiorentina e firma il contratto che lo lega ai nostri colori”, si legge sul sito della Juve.

La Vecchia Signora ha comunicato anche i dettagli dell’affare che ha portato l’argentino in bianconero: Gonzalez arriva così in prestito a fronte di un corrispettivo di 8 milioni di euro, oltre ad oneri accessori per 0,4 milioni. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. La Fiorentina potrà così incassa ben 25 milioni di euro più 3,1 milioni di bonus. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 5 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

“Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra – si legge nella nota della Juve – tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a 33 milioni di euro”

Juventus, i bianconeri non si fermano più: nuovi colpi dopo Gonzalez

L’acquisto di Nico Gonzalez è solo il primo colpo ufficiale di queste ore della Juventus. I bianconeri sono davvero scatenati, ora, infatti, toccherà a Francisco Conceicao dal Porto, ma in casa Juve si sta provando anche il colpo Jadon Sancho dal Manchester United.

Una Juventus scatenata, che rinforza in maniera importante l’organico e che proverà a chiudere in bellezza il mercato, con il giocatore più atteso, quel Teun Koopmeineirs corteggiato da mesi. Ma ora ci siamo per davvero. Un’operazione da quasi 60 milioni di euro, per una squadra che non sta badando a spese per sfida l’Inter. Poi chiaramente toccherà anche alle cessioni con Federico Chiesa, primo indiziato a salutare, ma è con le valigie in mano anche Kostic.