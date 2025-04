Nesta non abbandona la nave: “Mai pensato alle dimissioni, affondiamo tutti insieme”

Ancora una sconfitta per la squadra brianzola, ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B: le dichiarazioni del tecnico dopo il ko nel derby contro il Como

Monza duramente contestato dai suoi tifosi, che ironicamente non hanno risparmiato neanche il Ceo Adriano Galliani dopo la pesante sconfitta nel derby dell’U-Power Stadium contro il Como.

La retrocessione in Serie B è dietro l’angolo per i brianzoli, con Alessandro Nesta che non cerca scuse al termine del match: “Alla fine ho chiesto scusa ai tifosi, è giusto che ognuno si prende le proprie responsabilità. Anche Galliani contestato? La stagione è andata così, la contestazione è giusta e io me la prendo. L’altra settimana i tifosi sono anche venuti al centro sportivo e ci hanno incoraggiato”, esordisce l’allenatore romano in conferenza stampa.

Nesta, già tornato in panchina dopo il breve avvicendamento con Bocchetti, non alza però bandiera bianca: “Non mi è mai successo di perdere così tanto nella mia carriera. Non ho mai pensato alle dimissioni, mi vergognerei di fronte ai giocatori. Se si affonda, affondiamo tutti insieme: io per primo. Datemi del cretino, ma è il mio carattere e non mollo”

Monza-Como, Nesta tra contestazione e baratro Serie B: “Difenderò fino alla fine la squadra”

Alessandro Nesta analizza la delicata situazione del Monza, ormai a un passo dal baratro: “Eravamo partita bene, però come successo in altre occasioni ci sbricioliamo alle prime difficoltà. Siamo ultimi da tanto tempo, la retrocessione si avvicina e questo non aiuta certamente i giocatori. Lo percepisco dalla panchina: la squadra è in palese difficoltà. Vorrei tanto aiutarli, entrare in campo per dargli una mano. Io ringrazierò sempre questi giocatori, devo stargli vicino per tenergli su il morale perché ci sono ancora sette partite da giocare. Li difenderò sempre: forse cacceranno tutti, anche me, ma ho il dovere di sostenerli fino alla fine“.

🗣️ #MonzaComo – #Nesta in conferenza: “Alla fine ho chiesto scusa ai tifosi, è giusto che ognuno si prende le proprie responsabilità. Anche #Galliani contestato? La stagione è andata così, la contestazione è giusta e io me la prendo” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/8V9V7qcwaz — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 5, 2025

In conferenza stampa è intervenuto per il Monza anche Luca Caldirola: “Io ci metto la faccia, Galliani è sempre vicino alla squadra ma sulle questioni societarie non possono dire nulla – sottolinea l’esperto difensore – Nelle ultime sette partite ci giochiamo la nostra dignità: si può retrocedere, ma a testa alta. La contestazione dei tifosi è giusta, anche io lo avrei fatto. Fosse per me resterei al Monza in Serie B, questa squadra è un pezzo del mio cuore. Il dottor Galliani è al corrente delle mie intenzioni e sarei felice proseguire con questa maglia”.