Clamoroso Koopmeiners: “Se salta ecco l’alternativa per la Juve”

Dopo Nico Gonzalez e Conceicao dovrebbe essere il turno di Koopmeiners per la Juve, ma se dovesse saltare è pronto il piano B a sorpresa

La Juventus ha finalmente dato un’accelerata importante sulla strada che porta ai rinforzi offensivi che tanto servivano a Thiago Motta. Un’attesa lunga per il nuovo allenatore bianconero, che ha visto ridursi all’osso le alternative in quel ruolo dopo le esclusioni di Chiesa e Kostic, poi ovviamente l’infortunio di Weah. Ma l’emergenza è ormai finita, anche perché alla chiusura del mercato mancano meno di sei giorni. Questa mattina al J-Medical è arrivato Nico Gonzalez, preso dalla Fiorentina per una cifra non di molto inferiore ai 40 milioni di euro. Poi sarà il turno di Francisco Conceicao dal Porto e c’è anche chi spera e sogna un altro super colpo in quella zona che risponde al nome di Jadon Sancho. Difficile, anche se non impossibile.

Senza dimenticare ovviamente il dossier che ha come protagonista Teun Koopmeiners, la vera e propria telenovela di questa estate di mercato in Serie A. Le vicende sono ormai notissime, ieri sera vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it di quanto l’olandese sia vicino alla Juventus. La svolta definitiva è attesa entro lunedì o martedì al più tardi, una volta superato il nodo commissioni. Ma la strada, anche se a fatica, è tracciata e la direzione resta quella della maglia bianconera e di un’operazione da quasi 60 milioni di euro complessivi. Poi certo, l’imprevisto e il colpo di scena sono sempre dietro l’angolo e in questo mercato ormai non c’è niente da escludere. E c’è chi, se clamorosamente dovesse saltare Koopmeiners, avrebbe già l’alternativa pronta. A dire la sua è stato Franco Causio, storica ala juventina che a ‘Tuttosport’ ha parlato proprio di questo colpo anche in ottica scudetto, riabilitando in qualche modo pure il lavoro di Allegri.

Causio, dubbi su Nico Gonzalez: “Juve, se salta Koopmeiners prendi Ederson”. Poi riabilita Allegri

Franco Causio, che con la Juventus ha giocato quasi 500 partite vincendo di tutto, ha detto la sua sul mercato bianconero e dato la sua eventuale alternativa a Koopmeiners: “A oggi vedo l’Inter come la squadra da battere. Detto ciò con Koop i bianconeri si avvicinerebbero molto. Sarebbe un bel colpo. Se Percassi non dovesse liberarlo, proverei a prendere Ederson: ho un debole per il brasiliano. Per me è fortissimo”. L’ex giocatore della Salernitana è un altro dei giocatori accostati in passato alla Juventus, ma certo che trattare con l’Atalanta di nuovo sarebbe tostissima.

Sugli altri due acquisti: “Nico Gonzalez è un giocatore importante, nazionale argentino che ha fatto bene in questi anni a Firenze, anche se è stato un po’ discontinuo. Non so se è il giocatore giusto per fare il salto di qualità, alla Juve le pressioni sono tutta un’altra cosa. Conceicao lo conosco poco, perciò mi fido di Giuntoli: Cristiano è un grande competente e uno straordinario conoscitore di calcio. Se ci ha puntato e l’ha preso, vuol dire che il ragazzo è forte”. Poi Causio applaude Thiago Motta, riabilitando appunto Allegri: “Non fa sconti e non guarda in faccia a nessuno nelle scelte, tanto da far accomodare in panchina il capitano Danilo al debutto. Thiago pensa solo al bene della squadra. È stato poi bravo a farsi cambiare mezza squadra (ride). Ben 9 giocatori che aveva Allegri sono stati mandati via: ergo Max non aveva una grande Juve…”