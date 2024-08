McTominay-Napoli, stretta finale: quando arriva in Italia | CM.IT

Il Napoli chiude per Scott McTominay del Manchester United: ecco quando arriverà in Italia per le visite mediche e annuncio ufficiale

Sarà un Napoli che parlerà inglese. O meglio, scozzese. Infatti, Giovanni Manna sta per completare una serie di acquisti importanti per rafforzare il centrocampo della squadra di Antonio Conte. C’è da superare qualche ostacolo, ma il grosso sembra fatto.

Dopo l’affondo decisivo per Romelu Lukaku, con l’acquisto del cartellino a 30 milioni di euro + 30% sulla futura rivendita, la dirigenza partenopea sta per chiudere l’operazione McTominay. In poche settimane, a seguito della trattativa saltata per Brescianini, De Laurentiis e Manna, con l’avallo di Antonio Conte, sono andati dritti sul centrocampista scozzese del Manchester United, in uscita dallo storico club.

Napoli, McTominay vice-Anguissa e qualcosa di più: i dettagli

Il Napoli riuscirà a strappare Scott McTominay dal Manchester United per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il classe 1996 ha sempre giocato con i Red Devils. Fu portato in Prima squadra da José Mourinho, fino a diventare una sorta di bandiera del club. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il prossimo acquisto del Napoli sarà a Villa Stuart nei prossimi giorni, tra martedì e mercoledì, per svolgere le visite mediche di rito.

Nella clinica privata ci sarà un grosso via vai. Infatti, McTominay non sarà il solo a raggiungere Villa Stuart per le visite mediche, poiché il club azzurro sta attendendo il via libera del Brighton per Billy Glimour. L’allenatore Hurzeler, però, starebbe provando a trattenere il ragazzo, che ha raggiunto da tempo già un’intesa di massima con il Napoli. E la scelta di mandarlo titolare proprio nella sfida contro il Manchester United è dettata proprio dal fatto che per il Brighton Gilmour è considerato un giocatore importante.

Scott sarà acquistato come vice-Anguissa. O qualcosa di più. Il centrocampista camerunense è in scadenza al 2025, con opzione di rinnovo a favore del club al 2027. L’ingaggio di un calciatore importante come McTominay metterà certamente pressione e competitività che serviranno ad Anguissa per alzare il suo livello di calcio. Gilmour, invece, è un colpo in prospettiva come vice Lobotka.

Infine, Lukaku per martedì è atteso a Roma – un gradito ritorno – ma solo per fare tappa nella clinica privata per gli esami di rito prima della firma. Successivamente si recherà a Napoli e sarà ufficializzato come prossimo nuovo acquisto. Insomma, la formazione di Antonio Conte per la terza giornata di campionato sarà completamente differente rispetto a quella che scenderà in campo oggi contro il Bologna.