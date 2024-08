Caso Brescianini, bufera su Conte: “Dimissioni a breve”

Sul centrocampista che sembrava destinato a vestire la maglia del Napoli, si è inserita improvvisamente l’Atalanta

Nella giornata in cui erano attesi passi importanti in casa Napoli per chiudere il colpo Brescianini a centrocampo, si è registrato il clamoroso inserimento da parte dell’Atalanta. Il classe 2000, tra le rivelazioni dello scorso campionato con la maglia del Frosinone, sta per tornare in Serie A. Ad accoglierlo, però, contrariamente a quanto ipotizzato per giorni, non sarà Antonio Conte.

In virtù dello spinoso caso Koopmeiners esploso da pochi giorni all’interno dello spogliatoio dell’Atalanta, il club bergamasco si è tuffato subito alla ricerca di nuovi centrocampisti da consegnare a Gian Piero Gasperini. Alla vigilia della finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, la situazione in casa della Dea non è ancora delle migliori, come sottolineato dallo stesso allenatore in una recente intervista. Da qui la necessità di affidarsi al mercato per trovare nuove risorse con le quali lavorare per migliorare la rosa rispetto ad una passata stagione esaltante.

Nelle ultime ore, dunque, si è registrato il sorpasso dell’Atalanta nei confronti del Napoli, bloccato dalle mancate cessioni a centrocampo quando ormai l’affare sembrava concluso. Per Brescianini, che ha origini bergamasche, si tratterebbe di un ritorno a casa. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Milan, inoltre, garantirebbe proprio al club rossonero il 50% della futura rivendita, come da accordi con il Frosinone. Qualora la trattativa andasse in porto, chiaramente si tratterebbe di un duro colpo da digerire per Conte che continua comprensibilmente a non essere soddisfatto dal mercato in entrata degli azzurri.

Calciomercato Napoli, i tifosi temono il peggio: “A breve le dimissioni di Conte”

Da parte dei tifosi del Napoli si è immediatamente generata un’ondata di rabbia, specialmente nei confronti del club partenopeo.

Ad oggi, infatti, il mercato degli azzurri non è riuscito ancora a decollare, ‘ostaggio’ delle complicanze riscontrate a cedere Victor Osimhen. Di questo passo, secondo diversi sostenitori azzurri, il rischio è di far spazientire Antonio Conte, che ha già pubblicamente sottolineato alcune criticità riscontrate in queste prime settimane di lavoro. Su ‘X’ diversi utenti hanno così previsto le dimissioni del tecnico leccese nel giro di poco tempo. Queste le principali reazioni:

#Brescianini all’Atalanta è l’ennesima dimostrazione di quanto sia approssimativa la gestione del mercato del #Napoli.

Per me è dura durlo, visto che sono da sempre un pro-ADL, ma qui stiamo toccando livelli veramente grotteschi.

A sto punto, mi aspetto le dimissioni di #Conte. — MaRiOh🤌 (@Dekmar83) August 13, 2024

Se la strada per la liberazione prevede le dimissioni di Conte allora ben vengano le dimissioni di Conte. AdL maiale#A16 — Mannismo (@ilJugeliano) August 13, 2024

è iniziato il countdown per le dimissioni di Conte — Mauro Cantile (@maurocan70) August 13, 2024

E se a tutto ciò aggiungiamo che Cajuste non siamo riusciti a sbolognarlo al Brentford e Brescianini ha preferito l’Atalanta, non sembra poi tanto assurdo attendere a breve le dimissioni di Conte… — Mik (@SSCMick) August 13, 2024

Le dimissioni di Conte sono quotate? — Larghe Intese (@salvointese1) August 13, 2024

Conte il 31 Agosto darà le dimissioni

Giustamente scappa da un Presidente che non fa altro che il Prenditore senza nessuna ambizione se non quella di guadagnare tanti soldoni . La tua era a Napoli è finita

Vattene a Bari — Mc Race (@antonio_race) August 13, 2024

Antonio Conte abbia il coraggio e il rispetto verso se stesso e verso i tifosi che lo hanno tanto acclamato in questi due mesi DIMISSIONI — Mario (@Mqryo) August 13, 2024

Armando la situazione è gravissima, mi aspetto le dimissioni di Conte a breve — DE LAURENTIIS VENDI E MUORI (@PEPPE1926___) August 13, 2024

A quanto sono quotate le dimissioni di Conte entro il 31 agosto ?? Vorrei vedere la sua faccia 🤔🤭 — Arthur Fleck Rossonero 🔴⚫️ (@MattioniBaller) August 13, 2024