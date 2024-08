DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Dybala a Lukaku: le trattative del 22 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di giovedì 22 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Il nuovo campionato di Serie A è iniziato, ma tante squadre devono ancora completare la rosa tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

Ci siamo per l’addio di Paulo Dybala alla Roma. Il fantasista argentino ha accettato la faraonica offerta dell’Al-Qadsiah e adesso si aspetta che il club saudita definisca l’accordo con i giallorossi. In casa Juventus non c’è ancora il via libera dell’Atalanta per Koopmeiners, mentre i bianconeri insistono per Nico Gonzalez dalla Fiorentina dopo aver ufficializzato Kalulu in difesa. Missione a Londra per il Napoli: i partenopei sono a un passo da Gilmour e cercano l’intesa con il Chelsea per Lukaku, che resta una priorità per Conte. Il Milan non si ferma a centrocampo dopo Fofana: calda la pista Vos per il ‘Diavolo’. L’Inter infine si avvicina a Palacios dopo l’incontro di ieri in sede per il difensore argentino. Tutte le trattative e le novità del calciomercato estivo di giovedì 22 agosto.

