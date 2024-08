Lieto fine tra McKennie e la Juventus: i dettagli del rinnovo | CM.IT

Westin McKennie resterà alla Juve agli ordini di Thiago Motta: manca solo l’ufficialità per il prolungamento di contratto del centrocampista statunitense

C’è il lieto fine nella turbolenta telenovela sul futuro di Weston McKennie con la maglia della Juventus.

Il centrocampista statunitense era uno degli esuberi di lusso dell’estate bianconera, fino alla dietrofront della scorsa settimana e al reintegro in rosa. Decisiva in questo senso la marcia indietro del giocatore e del suo entourage sulla proposta di rinnovo dei mesi scorsi della Juve, adesso accettata per il prolungamento di contratto. McKennie chiedeva oltre 4 milioni a stagione, richieste che hanno anche fatto saltare il passaggio dell’ex Schalke 04 all’Aston Villa nel maxi affare per Douglas Luiz.

Calciomercato Juve, da esubero alla firma sul rinnovo: McKennie ‘nuovo’ acquisto per Motta

McKennie è ritornato sui propri passi, aprendo quindi al rinnovo alle cifre proposte dalla società della Continassa.

La Juve e gli agenti del centrocampista classe ‘98 hanno definito la trattativa per il nuovo contratto negli ultimi giorni, con McKennie che firmerà fino al giugno 2026 con possibile opzione per un ulteriore anno come appreso da Calciomercato.it. Lo statunitense andrà a percepire un ingaggio poco sotto i 3 milioni di euro netti a stagione.

Dopo un’altra sessione di mercato movimentata, così, McKennie sarà a disposizione di Thiago Motta che lo ritiene un jolly prezioso tra centrocampo e trequarti nello scacchiere bianconero. Il 26enne centrocampista era tornato in gruppo la scorsa settimana e potrebbe anche giocare uno scampolo di gara lunedì sera nella trasferta di campionato a Verona, dopo la convocazione contro il Como dov’era rimasto però in panchina per tutta la gara.