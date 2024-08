Dybala a Trigoria per i saluti, poi la partenza: ecco quanto incasserà la Roma | CM.IT

Paulo Dybala a Trigoria per l’ultimo allenamento e il saluto ai compagni: alla Roma andrà circa 3 milioni più bonus

I tifosi della Roma si preparano a salutare Paulo Dybala, che oggi – a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimissima ora – dovrebbe aver svolto il suo ultimo allenamento con la maglia giallorossa. Oggi l’argentino ha varcato i cancelli di Trigoria verosimilmente per l’ultima volta per salutare tutti i compagni e lo staff, il suo trasferimento all’Al-Qadsiah è ormai in chiusura.

Dopo l’incontro di ieri sera concluso in nottata tra la dirigenza della Roma, l’entourage della Joya e gli emissari arabi, la trattativa è arrivata davvero alle fasi conclusive. Oggi il nuovo summit per chiudere gli ultimi dettagli formali, ma l’affare ormai è fatto. Paulo Dybala chiuderà qui la sua avventura in giallorosso, intensa senza dubbio, raggiungendo la Saudi Pro League per un contratto faraonico da circa 75 milioni di euro totali in tre anni. Alla Roma, invece, da quanto risulta a Calciomercato.it, andrà una cifra intorno ai 3 milioni di euro più bonus. Ben al di sotto della clausola da 12 milioni scaduta il 31 luglio. Dybala in questi minuti è nel centro sportivo, non si è visto nel video pubblicato dalla società sui social, visto che lui era in palestra. Sarà il momento dei saluti, malinconici sia per lui che per i tifosi. Ma il finale è stato scritto, non è escluso che Paulo possa partire già in giornata per raggiungere l’Arabia Saudita.