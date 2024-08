Leao-Barcellona, tutto deciso: c’è l’annuncio ufficiale

Negli ultimi giorni il forte esterno portoghese è stato preso d’assalto dal club blaugrana, alla ricerca di nuovi attaccanti

Il Barcellona continua il proprio pressing sul mercato alla ricerca disperata di nuovi interpreti del reparto offensivo. Negli ultimi giorni, in particolare, il club blaugrana ha messo gli occhi sul campionato italiano per rinforzare l’organico a disposizione di Hansi Flick. Sfumata la possibilità di riportare in Catalogna Joao Felix, ceduto a titolo definitivo dall’Atletico Madrid al Chelsea, sono stati individuati due nuovi obiettivi.

Il primo è Rafael Leao, attaccante per cui il Barcellona stravede nonostante il costo elevatissimo del cartellino. Come ribadito nei giorni scorsi, nonostante la clausola rescissoria da 175 milioni sia scaduta lo scorso 15 luglio, il prezzo richiesto dal Milan si aggira attorno ad una cifra simile a quella fissata dall’opzione presente sul suo contratto. Più praticabile, invece, la pista che porta a Federico Chiesa. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore su Calciomercato.it, i contatti tra l’entourage dell’esterno italiano e il Barcellona sono continui.

La Juventus, che sta cercando in tutti i modi di liberarsi dell’ex Fiorentina entro la fine del mercato di agosto, ha aperto anche a proposte inferiori alla richiesta iniziale da 15 milioni di euro. Affare che potrebbe dunque chiudersi intorno ai 12-13 milioni, facendo registrare quindi una leggera minusvalenza per il club bianconero. Una trattativa destinata ad entrare nel vivo nelle prossime ore, con gli agenti di Chiesa e il Barcellona al lavoro per raggiungere l’intesa per un triennale con opzione per il quarto anno e ingaggio destinato ad aumentare.

Calciomercato Milan, Furlani blinda Leao: “Rimane al 100%”

A togliere invece gli ultimi dubbi sul futuro in rossonero di Rafael Leao, ci ha pensato l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani.

Intercettato ai microfoni del ‘Chiringuito’, il noto dirigente rossonero ha smentito a chiare lettere una cessione di Leao al Barcellona in questa sessione. Alla domanda posta dal giornalista spagnolo sulla possibilità di un trasferimento dell’esterno portoghese in Catalogna, Furlani ha risposto senza esitare: “No, ci sono zero possibilità. Leao rimane al Milan al 100%. Se chiede la cessione? Non la chiede”. Con una settimana di anticipo rispetto alla scadenza della finestra estiva del mercato, il Milan ha deciso di chiudere sul nascere il caso e blindare ufficialmente quello che da anni viene considerato come il miglior calciatore dell’organico rossonero.