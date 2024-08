Inzaghi può esultare: arriva un’altra firma dopo Palacios | CM.IT

L’Inter è sempre più vicina a Palacios dopo l’incontro di mercoledì in sede: Inzaghi può sorridere anche per un’altra trattativa in dirittura d’arrivo

Squillo dell’Inter che sta per accontentare Simone Inzaghi e completare la rosa a disposizione dei campioni d’Italia dopo il deludente pareggio all’esordio in campionato contro il Genoa.

Ieri nella sede nerazzurra è andato in scena l’incontro per Tomas Palacios, profilo designato per riempiere la casella di vice Bastoni nello scacchiere di Inzaghi. Vertice positivo con la delegazione argentina e gli agenti del giocatore, come confermato all’uscita dall’intermediario Simonian. L’Inter ha alzato l’offerta a quasi 7 milioni di euro più bonus, rispetto alla richiesta di almeno 10 milioni dell’Independiente Rivadavia che dividerà l’incasso con il Talleres. Alla fine non sarà inserita la percentuale di rivendita come preventivato invece nella prima parte della trattativa. Inzaghi sorride e aspetta Palacios a Milano: il classe 2003 sarà il vice Bastoni e la prossima settimana, se tutto andrà per il verso giusto, sbarcherà in Italia.

Calciomercato Inter, nuovi contatti per Dumfries: rinnovo sempre più vicino

Intanto la triade Marotta-Ausilio-Baccin non si ferma ed è in pressing con l’entourage di Denzel Dumfries per arrivare alla fumata bianca sul rinnovo contrattuale dell’olandese.

Una partenza del nazionale orange non è più un’opzione in casa nerazzurra e la dirigenza di Viale della Liberazione – come appreso da Calciomercato.it – spinge per trovare presto l’accordo definitivo per il prolungamento dell’ex PSV Eindhoven. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti e l’intesa è sempre più vicina per la permanenza a Milano del giocatore. Sul piatto un contratto fino al 2027 con possibile opzione e un ingaggio che passerà da 2,5 a 4 milioni di euro netti a stagione. Dumfries (tra l’altro molto stimato da Inzaghi) attualmente è in scadenza tra un anno e la firma sul rinnovo potrebbe anche arrivare a settembre dopo la fine del mercato, se l’Inter e gli agenti dell’olandese riusciranno a definire la trattativa nelle prossime settimane.