Milan, colpo a zero dal City: lo manda Guardiola

Una nuova rivoluzione in casa Milan per ambire a grandi palcoscenici. Spunta l’intreccio con Pep Guardiola: arriva a zero dal Manchester City

Un’occasione da cogliere al volo con l’innesto a parametro zero. Lascerà il Manchester City al termine della stagione: ecco la nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici. La dirigenza rossonera cercherà di avere la meglio per chiudere subito il sostituto all’altezza: conosciamo i nuovi dettagli in vista della prossima stagione.

La dirigenza rossonera ha intenzione di rivoluzionare la rosa a disposizione. In attesa della nomina del nuovo direttore sportivo, il Milan continua a monitorare attentamente numerose piste. Spunta l’intreccio decisivo con Pep Guardiola: dopo l’affare Walker a gennaio con il Manchester City, ecco la mossa a sorpresa a zero. L’obiettivo della società milanese è quello di riportare in alto nuovamente il Milan dopo una stagione vissuta tra alti e bassi: urgono rinforzi all’altezza, ma la situazione dovrà subito cambiare a livello societario con figure di caratura internazionale.

Calciomercato Milan, l’affare dal City: la svolta con Pep Guardiola

Novità importanti sul fronte calciomercato per il nuovo colpo a parametro zero. Il Manchester City lo lascerà libero a fine stagione: nuova mossa a parametro zero, può vestire la maglia rossonera.

Come svelato dalle indiscrezioni dei media inglesi, il portiere del Manchester City, Stefan Ortega, è pronto a liberarsi a parametro zero in estate: il Milan potrebbe pensare a lui per sostituire al meglio Mike Maignan. Un’occasione da cogliere al volo con il portiere della Nazionale tedesca pronto a sbarcare in Serie A. Molto abile con la palla tra i piedi, è un estremo difensore moderno che fa subito ripartire l’azione dalle retrovie.

La priorità della dirigenza rossonera è quella di trovare in tempi brevi il nuovo portiere del futuro. L’occasione a zero potrebbe proprio fare al caso del Milan, ma in lizza ci sono numerosi profili interessanti per il post Maignan. Da Carnesecchi a Provedel passando per il ritorno da favola di Gianluigi Donnarumma.

Un nome a sorpresa per pensare al futuro della porta rossonera: il Milan cercherà così di chiudere subito l’affare da urlo tra i pali. Maignan è pronto anche a fare le valigie con numerose proposte arrivate negli ultimi giorni: la decisione definitiva in ottica futura. Stefan Ortega resta nel mirino delle big europee con un colpo interessante a zero.