Sassuolo, Moldovan per la porta: cifre e ostacoli | ESCLUSIVO

Dopo il no di Radu, il Sassuolo ha deciso di affondare per Moldovan in uscita dall’Atletico Madrid

Prosegue la caccia a un portiere da parte del Sassuolo. Dopo il no di Radu, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it i neroverdi hanno virato con decisione su un altro rumeno, Moldovan dell’Atletico Madrid.

Il ventiseienne di Cluj è già in uscita dall’Atletico Madrid, dove è arrivato appena sette mesi fa. Ci sono alcuni problemi tra procuratori per quanto riguarda i mandati, ma il Sassuolo sta provando ugualmente a chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto. La base è sul milione di euro, 300mila subito e i restanti 700mila euro al termine della stagione per il riscatto. A Moldovan viene garantito uno stipendio di circa 600mila euro. Se si supera anche l’ostacolo commissioni, l’affare può chiudersi già nella giornata di venerdì.