Juventus, non solo l’addio di Chiesa: nuovo assist per il super colpo

La Juventus sta cercando una sistemazione per piazzare Federico Chiesa, esubero di lusso alla Continassa. L’intreccio di mercato legato al futuro del nazionale azzurro

Si scalda la pista Barcellona per Federico Chiesa. L’opzione blaugrana è una traccia reale per l’attaccante della Nazionale, esubero alla Juventus e ormai ufficialmente fuori dal piani del club bianconero.

Il nuovo allenatore Thiago Motta è stato chiaro con Chiesa e il Dt Giuntoli insieme all’entourage dell’ex Fiorentina sta cercando una sistemazione in questa fase finale del mercato. La pista Barça è al momento la più credibile, considerando inoltre che i sondaggi dalla Serie A (Roma, Inter e Milan) non hanno avuto al momento risvolti concreti. Chiesa è stato offerto al Barcellona che cerca un esterno d’attacco per Flick, trovando la disponibilità della dirigenza catalana a trattare per un possibile sbarco nella Liga del nazionale azzurro, che ha un altro anno di contratto con la Juve a poco più di 5 milioni di euro netti d’ingaggio.

Calciomercato Juventus, che intreccio col Barcellona: Chiesa libera Sancho

La Juventus valuta Chiesa 15 milioni di euro, ma potrebbe anche accontentarsi di una cifra inferiore e di registrare una piccola minusvalenza a bilancio pur di piazzare il giocatore e risolvere una volta per tutte la telenovela sul futuro del classe ’97.

Intanto l’agente dell’attaccante si trova in queste ore a Milano e attende buone nuove dalla Catalogna insieme al proprio assistito. La possibilità Barça intriga Chiesa e gli permetterebbe anche di tornare a giocare in Champions League. La Juve dal canto suo spinge e vuole accelerare i tempi per la cessione di Chiesa, fondamentale per fare cassa e reinvestire il tesoretto per un altro colpo in entrata nel reparto offensivo di Thiago Motta. Nico Gonzalez resta la pista più calda, ma occhio anche al ‘debole’ di Giuntoli per Sancho. Il capo dell’area tecnica bianconera rimane alla finestra sulla situazione dell’inglese, sempre in uscita dal Manchester United. L’assist nella corsa all’ex Borussia Dortmund potrebbe arrivare proprio dal Barcellona e non solo per il trasferimento in Spagna di Chiesa.

Anche i blaugrana sono interessati infatti a Sancho in alternativa al numero 7 bianconero, ma l’oneroso ingaggio del giocatore (18 milioni a stagione, ndr) bloccherebbe l’offensiva del Ds Deco per portarlo alla corte di Flick. Una concorrente in meno quindi per la Juventus, che non molla il campione inglese nell’attesa di salutare Chiesa.