DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Leao a Chiesa: le trattative del 21 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di mercoledì 21 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Il nuovo campionato di Serie A è iniziato, ma tante squadre devono ancora completare la rosa tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

Juventus protagonista e non solo in campo: oggi visite mediche e firma per Kalulu dal Milan, mentre Giuntoli accelera per sbloccare Nico Gonzalez e Koopmeiners che presto potrebbero sbarcare alla corte di Thiago Motta. La rivale Inter intanto stringe i tempi per Palacios per completare il reparto difensivo su precisa richiesta del tecnico Inzaghi. Pericolo per il Milan: c’è Leao nei desideri del Barcellona, intanto Chiesa si offre ai catalani dopo la rottura con la Juve. Al Napoli continua il tormentone sulla cessione di Osimhen che blocca l’arrivo di Lukaku, in standby invece alla Roma la trattativa per l’addio – direzione Arabia Saudita – di Paulo Dybala. Tutte le trattative e le novità del calciomercato estivo di mercoledì 21 agosto.

LIVE