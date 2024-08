Pericolo Chelsea per la Juventus: decisivo Chiesa

Continua la telenovela sul futuro di Federico Chiesa, fuori dal nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina. L’addio del Nazionale azzurro potrebbe sbloccare un’importante trattativa in attacco

Si sblocca la seconda parte del mercato della Juventus, che oggi accoglierà Kalulu a Torino dopo che il difensore francese ha sciolto le riserve sul passaggio ai bianconeri.

L’ex Lille lascia il Milan per andare a completare la difesa di Thiago Motta e intanto Giuntoli non si ferma accelerando sugli altri obiettivi nella lista della ‘Vecchia Signora’. Sono chiare le priorità della dirigenza e del tecnico italo-brasiliano, con Koopmeiners sempre in cima alla lista per la trequarti bianconera. Giuntoli punta a incassare il sì dall’Atalanta, dopo aver trovato già da tempo l’accordo con il giocatore olandese. Parallelamente gli uomini della Continassa spingono per Nico Gonzalez e stanno cercando di trovare l’incastro giusto con la Fiorentina, dove potrebbero finire gli esuberi Kostic e Arthur.

Calciomercato Juventus, Giuntoli non molla Sancho: sfida al Chelsea

Nico Gonzalez è caldissimo per rinforzare le corsie offensive, mentre un altro profilo cerchiato in rosso rimane Conceicao dal Porto.

Inoltre, Giuntoli non ha alzato bandiera bianca per Jadon Sancho, con il futuro al Manchester United del forte attaccante inglese che rimane in bilico. L’ex Borussia Dortmund non figura nella lista degli incedibili del tecnico Ten Hag dopo il recente chiarimento e potrebbe lasciare nuovamente Manchester nel rush finale del mercato. La Juventus e Giuntoli rimangono con la antenne dritte e sono sempre vigili sulla situazione di Sancho, con la cessione di Chiesa che potrebbe accelerare le operazioni per cercare di portarlo alla corte di Thiago Motta. Giuntoli è un grande estimatore di Sancho e già a gennaio ha cercato l’approccio con lo United, prima del ritorno al Borussia del giocatore.

Lo scoglio all’operazione sarebbe soprattutto l’elevato ingaggio dell’inglese, oltre all’interesse del Chelsea per l’esterno offensivo classe 2000. I ‘Blues’ starebbero infatti pensando seriamente a Sancho come riporta la stampa inglese – nello specifico ‘Athletic’ – e potrebbero formulare un’offerta al Manchester United sul gong della campagna trasferimenti.