DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Gudmundsson a Koopmeiners: le trattative del 16 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di venerdì 16 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Meno uno all’inizio del nuovo campionato di Serie A, con tante squadre che devono ancora completare la rosa e piazzare colpi decisivi tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

La Juventus insiste per Koopmeiners e ha alzato l’offerta per convincere l’Atalanta a dare il benestare per la cessione del centrocampista olandese: 59 milioni di euro sul tavolo tra parte fissa e bonus. Intanto Giuntoli rilancia per Nico Gonzalez e aspetta il via libera per il passaggio alla Fiorentina di Gudmundsson, ormai a un passo dal lasciare il Genoa per approdare in viola alla corte di Palladino. Niente Inter quindi per l’attaccante islandese, con il club campione d’Italia che punta l’argentino Palacios per completare il pacchetto difensivo. I cugini del Milan coronano il lungo inseguimento a Fofana: il centrocampista francese è atteso nelle prossime ore in Italia per iniziare l’avventura in rossonero. Paulo Dybala, infine, si avvicina all’addio alla Roma per approdar all’Al-Qadsiah in Arabia Saudita. Tutte le trattative di oggi, venerdì 16 agosto.

LIVE