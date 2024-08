Scambio a sorpresa per la Juve: Sterling nel mirino

La Juve sta provando a chiudere il proprio mercato nel migliore dei modi: nuovo tentativo di scambio con Sterling

Il mercato dei bianconeri presenta diverse difficoltà, ma Cristiano Giuntoli vuole riuscire a completare la rosa nel migliore dei modi possibili per permettere a Thiago Motta di essere competitivo. Nuovo tentativo per Raheem Sterling.

Non è un mistero che uno dei reparti che necessità maggiormente di rinforzi in casa Juventus sia quello degli esterni offensivi e che Federico Chiesa, come vi abbiamo raccontato a più riprese sulle pagine di Calciomercato.it, rappresenti un esubero e sia fuori dal progetto. Nelle ultime ore, il club bianconero ha provato a prendere due piccioni con una fava e a mettere in piedi un’operazione molto complessa con il Chelsea: ecco cosa è successo.

La Juventus ci riprova per Sterling: scambio con Chiesa saltato

Cristiano Giuntoli ha provato ad imbastire uno scambio con il Chelsea: Federico Chiesa sarebbe volato a Londra, mentre Raheem Sterling avrebbe raggiunto Thiago Motta a Torino.

Una possibilità che, però, si è scontrata contro delle divergenze di valutazione sui cartellini dei due giocatori, oltre che sui relativi ingaggi. Insomma, un’idea stroncata sul nascere, anche se l’interessamento dei Blues per il numero 7 bianconero potrebbe non esaurirsi qui: fondamentale, in questo senso, è proprio l’addio di Sterling. Il Chelsea, in ogni caso, non è l’unico club inglese con cui la Juventus ha parlato di Chiesa: un discorso è stato intavolato anche con il Manchester United. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, infine, la Roma resta una destinazione da non escludere assolutamente per il futuro di Federico Chiesa.