Chiesa al posto di Dybala: incontro nella notte e via libera De Rossi | CM.IT

La Roma ha incontrato nella serata di ieri Fali Ramadani, agente di Chiesa, che può prendere il posto di Paulo Dybala

È una settimana di avvicinamento all’esordio in campionato piuttosto burrascosa per la Roma. In questi giorni è scoppiato il caso Dybala, tenuto fuori da De Rossi nell’amichevole contro l’Everton e ad ora a rischio panchina anche a Cagliari. Come vi abbiamo raccontato ieri, infatti, l’argentino non è assolutamente certo di una maglia da titolare alla Unipol Domus e intanto i giallorossi stanno sondando i possibili acquirenti.

Il classe ’93 non vorrebbe lasciare la capitale, ma soprattutto il calcio europeo: prosegue infatti il corteggiamento arabo alla Joya con la Roma che non si opporrebbe a un suo addio. Tutt’altro. Anche perché l’ingaggio è arrivato a cifre importantissime (circa 7,5 più bonus) e sta per scattare la clausola di rinnovo automatico per un altro anno (serve il 50% delle presenze complessive sul triennio di contratto). Ma Dybala non ha voglia di lasciare il calcio che conta a 31 anni. Nonostante le parole di De Rossi post-Everton: “Ho fatto la formazione che volevo vedere, senza essere influenzato dalle voci. Se qualcuno vuole andare via può farlo”. In questi giorni sono arrivati nella capitale gli agenti del numero 21, ma non ci sono stati incontri con la Roma né – al momento – ce ne sono in programma. Ieri sera – secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it – un vertice di mercato c’è stato, con protagonista la Ceo giallorossa Lina Souloukou, ma è andato in scena con Fali Ramadani.

Roma, caso Dybala: se va via c’è Chiesa

L’agente, tra gli altri, di Federico Chiesa ha quindi parlato nuovamente con i capitolini e c’è uno scenario che va naturalmente tenuto in piedi. Se infatti Paulo Dybala dovesse alla fine lasciare la Roma, i Friedkin tornerebbero con forza proprio sull’esterno della Juventus. La pista si era scaldata già diverse settimane fa, ma le riflessioni di entrambe le parti avevano rallentato tutto, con i giallorossi che poi hanno preso Soulé investendo quasi 30 milioni.



Con l’eventuale addio dell’argentino, ecco che Chiesa sarebbe il sostituto più ovvio e naturale, quattro anni più giovane e decisamente gradito a DeRossi, in quanto lo ritiene più adatto alle sue idee tattiche. Con Ramadani c’è un ottimo rapporto, la valutazione della Juventus intanto potrebbe scendere ulteriormente negli ultimi giorni di mercato. In questo modo la Roma risolverebbe anche la questione esterno a sinistra, visto che il giocatore bianconero può agire su entrambe le fasce. In questo modo si formerebbero le coppie Soule-Baldanzi a destra e Chiesa-El Shaarawy a sinistra. Tutti abbastanza intercambiabili, compreso Baldanzi che De Rossi ha anticipato di voler provare con più costanza da interno di centrocampo. Della scuderia di Ramadani, inoltre, fanno parte anche altri giocatori già in orbita Roma come Boga, Pubill, Fresneda e anche Banza.