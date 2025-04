Serie A, infortunio muscolare: assenza pesante in extremis

Infortunio dell’ultim’ora e nuovo colpo di scena: è stato costretto a dare forfait, guardando il match dalla tribuna

La trentaduesima giornata di Serie A sta ormai imboccando l’ultima curva prima del fischio d’inizio dell’attesissimo derby della Capitale tra Lazio e Roma. Dopo l’exploit dell’Atalanta – in grado di imporsi senza eccessivi patemi d’animo al cospetto del Bologna – le altre due gare di Serie A (Fiorentina-Parma e Verona-Genoa) si sono chiuse a reti bianche. In questi istanti, intanto, si sta disputando Como-Torino.

A tal proposito, da menzionare un’assenza last minute alla quale sarà chiamato a far fronte il tecnico dei granata Vanoli. A causa di un fastidio di natura muscolare, infatti, Nikola Vlasic è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Non ce l’ha fatta il fantasista del Torino a stringere i denti: la decisione, maturata in coabitazione con lo staff medico granata, è stata quella di non rischiare Vlasic che, dunque, sta assistendo il match del ‘Senigaglia’ in tribuna. Una vera e propria tegola per la compagine granata che perdono uno dei calciatori più in forma delle ultime settimane. Novità – riconducibile però ad una scelta tecnica – anche tra le file del Como: Nico Paz è partito dalla panchina. Staremo a vedere se potrà dare il suo contributo a gara in corso.