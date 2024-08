Juventus, svolta Sancho: doppia contropartita o 40 milioni

Continua la telenovela in Inghilterra sul futuro di Sancho: l’attaccante inglese, accostato anche alla Juventus, potrebbe lasciare il Manchester United in questa parte finale del mercato estivo

Il futuro di Jadon Sancho continua a far discutere in Inghilterra, con l’attaccante inglese che potrebbe lasciare nuovamente il Manchester United dopo la parentesi al Borussia Dortmund.

Sancho fino a qualche settimana fa era accostato con insistenza alla Juventus, che successivamente ha mollato la prese considerando le oneroso richieste dei ‘Red Devils’ per la cessione del giocatore. Da considerare, inoltre, il maxi ingaggio da 18 milioni di euro della punta inglese e con il club bianconero che non avrebbe potuto coprire senza un importante aiuto dello United. I dissidi negli ultimi tempi con il tecnico Ten Hag sembra siano rientrati, anche se rimane una certa freddezza tra le parti come riporta il portale tedesco ‘Fussball.news’. Una nuova partenza quindi di Sancho non è da escludere e il suo futuro al Manchester United rimane in bilico in questo mercato estivo.

Calciomercato Juventus, irrompe il Chelsea su Sancho

Al giocatore classe 2000 si era avvicinato negli ultimi tempi anche il Paris Saint-Germain dopo la Juventus, anche se i parigini hanno virato su Doué del Rennes in attacco e tengono sempre in caldo il file Osimhen con il Napoli dopo l’addio di Mbappe.

Di recente però è spuntato l’interesse del Chelsea per Sancho, con i ‘Blues’ dell’italiano Maresca a caccia di un profilo di alto livello nel reparto offensivo con l’obiettivo di lottare per il titolo in Premier League. I londinesi potrebbero imbastire uno scambio con il Manchester United mettendo sul piatto un paio di contropartite, o formulando un’offerta in prestito oneroso con obbligo di riscatto. I ‘Red Devils’ valutano circa 40 milioni di euro Sancho e nei prossimi giorni prenderanno una decisione definitiva sul suo futuro. Da scartare un rilancio della Juventus, con Giuntoli che nel ruolo sta puntando con decisione su Nico Gonzalez e Conceicao. Sancho con il Manchester United ha un contratto in scadenza nel giugno 2026.