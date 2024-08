Juventus, ha firmato fino al 2029: il comunicato UFFICIALE

La Juventus ha annunciato la firma fino al 30 giugno 2029: ora c’è anche il comunicato ufficiale che conferma tutto

Lo avevamo anticipato ieri, ora è anche ufficiale: Kenan Yildiz ha prolungato il suo contratto con la Juventus.

Lo ha annunciato la società bianconera con un comunicato pubblicato poco fa: “Kenan Yildiz si conferma al centro del progetto bianconero e rinnova il suo contratto con la Juventus – si legge nella nota del club piemontese – : è ufficiale il prolungamento dell’accordo con il talento turco classe 2005 fino al giugno 2029. Da oggi, inoltre, Kenan indosserà la maglia numero 10″.

Juventus, Yildiz ha rinnovato: tutti i dettagli

Un accordo che, oltre al prolungamento della data di scadenza, prevede anche un sensibile ritocco verso l’alto dell’ingaggio che passa dai trecentomila euro percepiti finora ad oltre un milioni di euro l’anno.

La Juventus conferma così di voler puntare sul talento turco, uno dei pilastri della squadra affidata a Thiago Motta: il 19enne, cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, è approdato in bianconero nel 2022 e ha fatto in maniera molto rapida la trafila dalla Primavera alla Next Gen fino ad arrivare in prima squadra. Lo scorso anno il debutto tra i grandi contro l’Udinese il 20 agosto 2023, quindi l’esordio da titolare con gol annesso contro il Frosinone. Ora il rinnovo di contratto e il 10 sulle spalle a testimoniare la grande centralità che avrà nel nuovo corso juventino.