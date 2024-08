Yildiz, non solo il numero 10: tutti i dettagli del nuovo contratto | CM.IT

Non solo la maglia numero 10 per Yildiz: la Juventus e il calciatore sono vicini all’accordo per il prolungamento del contratto

Schiarita e svolta sul fronte Yildiz: le parti adesso sono sempre più vicine al rinnovo del contratto per un altro anno, dal 2028 al 2029, dopo che i discorsi avevano subito una brusca frenata negli ultimi mesi.

Adesso l’accelerata decisiva della dirigenza bianconera, che ha confermato la centralità del giocatore per il nuovo progetto e il ciclo targato Thiago Motta. Fumata bianca quindi a un passo per il prolungamento e un ulteriore segnale segnale che testimonia l’intesa ormai prossima tra Yildiz e la Juve arriva dalla decisione del club di consegnargli la prestigiosa maglia numero 10 per l’inizio della nuova stagione.

Yildiz avrà un importante ritocco dell’ingaggio passando a oltre un milione di euro a stagione (rispetto ai 300 mila del contratto attuale), al quale andranno aggiunti dei bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Da definire gli ultimi dettagli tra l’entourage del fantasista turco e la dirigenza della Continassa, ma ormai ci siamo per la firma sul nuovo contratto e la consegna della 10.