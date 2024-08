DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Dybala a Fofana: le trattative del 15 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di giovedì 15 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Due giorni all’inizio del nuovo campionato di Serie A, con tante squadre che devono ancora completare la rosa e piazzare colpi decisivi tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

Ovviamente tiene banco la questione Dybala alla Roma, con il fantasista argentino che potrebbe salutare la capitale e la Serie A per accasarsi nelle fila dell’Al-Qadsiah nel ricchissimo campionato saudita. Un altro tormentone è il pressing della Juventus per Koopmeiners, con i bianconeri che puntano a incassare il via libera dell’Atalanta per il centrocampista olandese. Intanto il Milan non si ferma e dopo Emerson Royal stringe i tempi per Fofana, obiettivo dichiarato anche del tecnico Fonseca per la mediana rossonera. I cugini dell’Inter invece non perdono le speranze per Gudmundsson, anche se per l’islandese rimane in prima fila la Fiorentina. Tutte le trattative di oggi, giovedì 15 agosto.

LIVE

09:15 Juventus, nuovo incontro per Koopmeiners La Juventus stringe per Koopmeiners e ha in agenda un nuovo incontro con l’Atalanta per cercare di arrivare alla fumata bianca per l’olandese. Sul piatto sempre l’offerta da 50 milioni di euro più altri 5 di bonus.