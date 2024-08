La Roma e Dybala incontrano gli arabi: la Joya chiede tempo | CM.IT 

Le ultime sul futuro di Paulo Dybala, che potrebbe lasciare la Roma per approdare in Arabia Saudita: il punto della situazione

Paulo Dybala vive giorni fondamentali per la sua carriera. Come raccontato nei giorni scorsi, l’argentino aveva intenzione di proseguire la sua avventura alla Roma e di valutare un addio solo per un club che disputa la Champions League. I piani dei giallorossi, però, sono diversi.

La Roma ha trasmesso a Dybala l’offerta scritta ricevuta dall’Al Qadsiah, comunicando al giocatore la volontà di cederlo, scenario che era cominciato a delinearsi già dalla sospetta panchina nell’amichevole con l’Everton. Nella giornata di ieri, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza romanista ha incontrato gli emissari del club arabo e organizzato con gli stessi un summit insieme a Carlos Novel, agente di Dybala. Durante l’incontro è stato esposto al rappresentante il progetto per l’argentino, che prevede un contratto ricchissimo, e i dettagli di un’operazione nella quale è coinvolto nel ruolo di intermediario per la Roma un noto agente.

Calciomercato Roma, la posizione di Dybala

La posizione di Dybala non è ancora cambiata. La sua priorità è restare alla Roma e giocarsi le sue carte ancora ad alti livelli, ma l’atteggiamento del club nei suoi confronti gli impone una riflessione.

La Joya ha chiesto, dunque, dei giorni per valutare la proposta, mentre il suo agente è rientrato in Spagna in queste ore dopo i summit di ieri. Saranno giorni di attesa, ma il caso è piú aperto che mai: il futuro della Joya, che è in ottima forma e oggi si è allenato insieme al resto del gruppo, resta in bilico.