DIRETTA Dybala e l’Arabia: tutti i dettagli

Asse caldissimo in casa Roma legato al futuro di Paulo Dybala, con il club giallorosso che spinge l’argentino all’addio

Sono ore caldissime in casa Roma per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. La sua clausola rescissoria da 12 milioni di euro è scaduta al termine di luglio, ma, negli ultimi giorni, il club sta sondando le società interessate.

Vi abbiamo raccontato come il club giallorosso abbia comunicato al giocatore un’offerta scritta dall’Arabia Saudita da 100 milioni di euro in quattro anni. La ‘Joya’ però sa che restare in Europa gli aprirebbe le porte ad un ritorno in Nazionale e lo stesso Dybala ha contattato Soulè per convincerlo a scegliere la Roma e giocare insieme. Una situazione spinosa dunque, che vi racconteremo in ogni dettaglio.

13:52 Roma, incontro tra Dybala e gli emissari arabi Il club più interessato a Dybala è l’Al-Qadsiah, club che in estate ha già ingaggiato Nandez, Aubameyang e Nacho. Al momento è in corso un incontro tra l’agente dell’argentino e gli emissari del club saudita.

13:07 Roma, asse caldo con l'Arabia Saudita Non solo Dybala, la Roma guarda all’Arabia Saudita anche per il mercato in entrata. Piace il terzino Abdulhamid dell’Al-Hilal.

11:00 Roma, incontro con Ramadani | CMIT La Roma nel frattempo ha incontrato nella notte Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa: potrebbe essere lui l’erede di Dybala.