Tra Gudmundsson e il nuovo Bastoni: bastano 6 milioni per far felice Inzaghi | CM.IT

L’Inter al momento è ferma sul mercato, ma sta cercando di accontentare Simone Inzaghi: l’allenatore chiede un rinforzo in difesa alla dirigenza nerazzurra

L‘Inter prepara ad Appiano Gentile l’esordio in campionato di sabato pomeriggio sul campo del Genoa, dove inevitabilmente uno degli osservati speciali rimane Gudmundsson.

L’attaccante islandese causa infortunio non ci sarà nell’anticipo di Marassi al cospetto dell’estimatore Inzaghi, che da tempo spinge per il suo arrivo in nerazzurro. L’affare però rimane molto complicato, sia per i costi che per la forte concorrenza della Fiorentina che al momento rimane in pole per assicurarsi il cartellino del giocatore. La dirigenza campione d’Italia inoltre non è riuscita ancora a piazzare l’esubero Correa e anche Arnautovic nel reparto offensivo non ha nessuna intenzione di aprire all’addio, con l’esperto austriaco che è finito sul taccuino proprio del Genoa dopo la partenza – direzione Atalanta – di Retegui.

Calciomercato Inter, c’è Palacios per Inzaghi: concorrenza da Germania e Spagna

Intanto Simone Inzaghi non ha fatto mistero con le sue ultime parole di aspettare un nuovo braccetto difensivo a Milano e ovviare così all’infortunio di Buchanan, vista la volontà di utilizzare Carlos Augusto come vice Dimarco sulla corsia sinistra.

Marotta, Ausilio e Baccin avevano individuato in Gasiorowski il profilo ideale per la difesa (anche sulle linee guida tracciate da Oaktree), assalto poi sfumato dopo il rinnovo con il Valencia che ha portato la clausola del giovane spagnolo sopra i 40 milioni. L’Inter in Spagna ha sondato pure Faye, che è in uscita dal Barcellona, con i costi del difensore blaugrana che però andrebbero a sfiorare i 20 milioni di euro. I campioni d’Italia negli ultimi giorni hanno chiesto così informazioni anche per Tomas Palacios, che si sta mettendo in mostra in Argentina con la casacca dell’Independiente Rivadavia. Il classe 2003 di piede mancino è in prestito dal Talleres e le sue prestazioni – come raccolto da Calciomercato.it – hanno attirato l’interesse dell’Inter oltre al Lipsia in Germania e ad alcune compagini spagnole.

Al momento i dirigenti interisti si sono limitati a un sondaggio per Palacios, senza far partire ancora una vera e propria trattativa per il baby argentino che per caratteristiche ricorda Bastoni. L’identikit del 21enne talento albiceleste si sposerebbe con le direttive imposte dalla proprietà e ha una valutazione abbordabile di 5-6 milioni di euro.