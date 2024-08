Non solo Koopmeiners, altro addio in casa Atalanta: valigie già pronte

Atalanta, oltre a Koopmeiners c’è la possibilità di un altro addio: svolta nella trattativa

Non solo Koopmeiners, c’è un altro nome in casa Atalanta che è pronto a fare le valigie. Un nome a sorpresa visto che si tratta dell’acquisto più caro della storia dell’Atalanta.

Come Koopmeiners, anche El Bilal Toure non è stato convocato in occasione della Supercoppa Europea che la Dea ha perso a Varsavia contro il Real Madrid. Il motivo è dovuto al fatto che il centravanti maliano, che ha saltato per infortunio buona parte della scorsa stagione, è in uscita. Per lui si prospetta infatti un trasferimento in Premier League. Sulle sue tracce c’è il Bournemouth, che sta dialogando con l’Atalanta per fare in modo che l’attaccante possa approdare in Premier League.

Toure è stato pagato (bonus compresi) 28 milioni di euro dall’Atalanta, ma ora per lui si aprono le porte per una cessione. Vero che i nerazzurri hanno perso Scamacca per infortunio, ma l’Atalanta ha già acquistato Retegui e lo spazio per il maliano rischia di essere poco vista la grande concorrenza. Anche perché l’Atalanta ha messo nel mirino un altro giocatore offensivo. Si tratta del danese Matt O’Riley del Celtic, trequartista che ha disputato lo scorso anno una grande stagione con il club scozzese. Il classe 2000 viene visto come il naturale sostituto di Koopmeiners, ma la sua duttilità farebbe molto comodo a Gasperini, che lo impiegherebbe principalmente alle spalle della punta (o delle punte). Il Bournemouth inoltre insiste con forza per Toure come riferisce il ‘Mirror’: i rossoneri cercano un erede di Solanke e sarebbero pronti a formulare una proposta di prestito con obbligo di acquisto a 25 milioni di euro all’Atalanta.