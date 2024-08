Juventus, Giuntoli prepara il colpo: offerta da 60 milioni

Il calciomercato non si ferma mai, neanche a Ferragosto: lo sa bene Cristiano Giuntoli che prepara la maxi-offerta

Il campionato di Serie A 2024/2025 è ormai alle porte e le squadre di Serie A sono al lavoro per definire i rispettivi organici: arriva la maxi-offerta della Juventus.

La Juventus è pronta a fare sul serio per Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è da tempo uno dei principali obiettivi di mercato di questa sessione estiva di trasferimenti per la Juventus che ora sarebbe in procinto di lanciare l’assalto definitivo al giocatore di proprietà dell’Atalanta e ormai in rotta con il club orobico. La società bergamasca ha da tempo aperto alla cessione, ma finora ha rifiutato tutte le offerte, compresa l’ultima da 50 milioni di euro più 5 di bonus.

La Juventus però non molla Teun Koopmeiners, individuato come il rinforzo ideale per il centrocampo di Thiago Motta. Ecco perché il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli è pronto a formulare un’offerta ancora più importante, probabilmente quella decisiva per portare il giocatore ex AZ Alkmaar alla corte di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, assalto decisivo a Koopmeiners

In particolar modo, come anticipato da Fabrizio Romano, la Juventus sarebbe in procinto di offrire all’Atalanta circa 60 milioni di euro. In particolar modo, i bianconero offrono 52 milioni di euro di parte fissa, più 7 legati ai bonus.

Un’offerta importante quella della Juventus che ora attende la risposta dell’Atalanta. A proposito, nei giorni scorsi il club orobico ha escluso Teun Koopmeiners dalla lista dei convocati per la finalissima di Supercoppa europea poi persa contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti a Varsavia. Da giorni, inoltre, il giocatore non si allena con la squadra e il suo addio sembra inevitabile. O almeno è quello che spera Cristiano Giuntoli, il quale si augura di poter chiudere questa lunga telenovela di mercato dopo aver già da tempo trovato l’accordo col giocatore, pronto a legarsi alla Vecchia Signora con un contratto quinquennale con stipendio da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Per un giocatore che può arrivare ce n’è un altro in uscita: si tratta di Federico Chiesa, da tempo ai margini del progetto. L’attaccante ex Fiorentina non si sta allenando con il resto del gruppo, ma insieme agli altri effettivi in uscita. Il suo agente, Fali Ramadani, ha incontrato la Roma, ma il nome del classe ’97 è stato accostato all’Inter e anche al Milan oltre che al Napoli di Antonio Conte.