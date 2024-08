Accordo vicino in prestito, ma vuole solo una squadra: addio Juve

La Juventus si prepara a perdere un altro possibile obiettivo di questo mercato estivo: vogliono chiudere presto

La Juventus resta alle prese con un mercato in questo momento bloccato da diverse situazioni, esuberi e non solo. Perché dopo lo sprint iniziale c’è stato uno stallo derivato anche dalla volontà di aspettare per strappare condizioni favorevoli. Così è stato ed è per Koopmeiners, su cui Giuntoli continua a lavorare e si sta avvicinando, poi è arrivata la questione Nico Gonzalez. Gli attaccanti saranno comunque due, visto che i bianconeri sperano di portare a casa anche Francisco Conceicao. Prima di tutto c’era stato ovviamente l’affaire Todibo, che dopo una lunga attesa ha accettato la corte del West Ham che in poche ore lo ha strappato alla Juve.

Dopo qualche giorno di riflessione, la Vecchia Signora si è fiondata su Pierre Kalulu del Milan, vicinissima a chiudere l’operazione e accogliere il giocatore a Torino. Ma i movimenti nel reparto non sono finiti, visto che Rugani è in uscita anche se ancora non ha sciolto le riserve nonostante le tante offerte. Così come a destra è pronto a partire De Sciglio, conteso da Como e Monza. Non è da escludere quindi anche che si scelga di fare altre operazioni in entrata, ma resta difficile trovare le risorse per l’ennesimo colpo in difesa. Per questo sarebbe un’occasione da sfruttare subito Clement Lenglet, che non a caso è stato accostato nei giorni scorsi alla Juventus. Ma il francese del Barcellona pare molto vicino a cambiare maglia, restando però nello stesso campionato. Secondo ‘Sport’, infatti, per il centrale ex Tottenham c’è un principio di accordo tra i blaugrana e l’Atletico Madrid.

Lenglet dal Barcellona all’Atletico Madrid: trattativa bollente

Il Barcellona starebbe forzando la mano per chiudere il prima possibile l’operazione, visto che l’uscita di Lenglet – che ha un ingaggio molto importante – permetterebbe di registrare qualche nuovo acquisto. Al momento, però, sarebbe tutto subordinato alla cessione di Joao Felix al Chelsea in modo che i colchoneros liberino spazio. Intanto il francese ha rifiutato tutte le altre destinazioni per scegliere la squadra di Simeone e non è sceso in campo neanche nel Trofeo Gamper per evitare ogni rischio. Vuole andare via, ma solo all’Atletico.

I club dovranno trovare la quadra sulla formula, che potrebbe essere un prestito con l’ingaggio diviso. Ma non è escluso neanche che si arrivi alla rescissione tra Lenglet e il Barcellona, così come è da considerare – si legge ancora in Spagna – che addirittura il giocatore rinnovi per spalmare l’ammortamento e ovviamente l’ingaggio, in modo da facilitare la sua uscita. Simeone gli ha promesso il posto da titolare e di essere centrale nel progetto dopo due stagioni in prestito tra Tottenham (ha fatto bene) e Aston Villa dove invece ha giocato pochissimo. I catalani, in caso di rinnovo, sperano anche che possa rivalutarsi a Madrid, ma l’Atletico potrebbe ottenere un diritto di riscatto. Solo se l’ingaggio sarà spalmato ovviamente. Ma in ogni caso per il Barcellona la cessione di Lenglet è prioritaria per liberare spazio salariale e registrare altri nuovi acquisti, per questo sta lavorando contro il tempo per chiudere tutto in breve tempo. Nessuna speranza, almeno sulla carta, per la Juve nel caso in cui dovesse avere bisogno di un altro difensore.