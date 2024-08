Juve, ore di riflessione per Rugani: ritorna anche l’Arabia Saudita | CM.IT

L’Ajax non ha ancora affondato il colpo e l’Arabia Saudita torna a bussare, ore di riflessione per Rugani: la Juventus attende

Settimana scorsa, sulle pagine di Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato nel dettaglio quella che è la situazione tra l’Ajax e Rugani: il difensore classe ’94 ha individuato nel club olandese la destinazione più gradita e ha dato la priorità a mister Farioli. I Lancieri prima di fare l’affondo decisivo, però, devono mettere a segno un colpo in uscita e questa situazione ha messo in stand-by il calciatore della Juventus.

Come vi avevamo anticipato, Rugani si era dato questo weekend e la giornata di oggi come dead-line prima di ascoltare anche altre offerte oltre all’Ajax: se gli olandesi si fossero mossi subito, a questo punto il centrale bianconero sarebbe su un aereo in direzione Amsterdam, ma questo non è successo. Ecco perché, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, queste sono ore di riflessione per Daniele e il suo entourage: nel frattempo, poi, l’Arabia Saudita è tornata a bussare alla sua porta.

Ajax attenta, su Rugani c’è anche l’Al-Ain: la Juve attende l’incastro giusto

Come vi abbiamo raccontato, l’operazione architettata dall’Ajax e dalla Juventus prevede un prestito secco del difensore con l’ingaggio interamente pagato dagli olandesi. Se non arriva l’affondo decisivo nelle prossime ore, però, Rugani inizierà ad approfondire altre situazioni: tra queste, c’è anche l’Al-Ain di mister Hernan Crespo.

Daniele Rugani non ha mai chiuso a priori all’Arabia Saudita e, in caso di offerta economicamente convincente, sarebbe disposto a lasciare il calcio europeo per una nuova avventura in un mondo differente. Per la Juventus il ritorno di fiamma di un’ipotesi araba potrebbe anche essere conveniente dal punto di vista economico: l’Al-Ain, infatti, con il club piemontese ragionerebbe sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Situazione, quindi, molto diversa rispetto a quella pattuita con gli olandesi. Non sono da sottovalutare, però, i rapporti strategici tra la Juventus e l’Ajax: sia per un colpo immediato di mercato, con i bianconeri che necessitano di un difensore, sia per un’eventuale prelazione sui gioielli presenti ad Amsterdam. L’ultima parola, in ogni caso, sarà solamente di Daniele Rugani.