DIRETTA Calciomercato Serie A, da Gudmundsson a Osimhen: le trattative del 12 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di lunedì 12 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Questa settimana inizia il nuovo campionato di Serie A, ma la maggior parte delle squadre deve ancora completare la propria rosa: il calciomercato è entrato nella fase più calda.

Uno dei protagonisti delle prossime giornate sarà Albert Gudmundsson. Dopo essere stato ad un passo dalla Fiorentina a gennaio, ora i toscano stanno premendo sull’acceleratore per chiudere l’affare col Genoa e portarlo definitivamente a Firenze. Una trattativa il cui esito sarà fondamentale per il passaggio di Nico Gonzalez in bianconero: a Forte dei Marmi è andato in scena un incontro decisivo tra Cristiano Giuntoli e Daniele Pradé. Intanto, a Napoli devono risolvere la questione Osimhen prima di consegnare Romelu Lukaku ad Antonio Conte. Di seguito, tutte le trattative e gli aggiornamenti di mercato di lunedì 12 agosto a cura della redazione di Calciomercato.it.

08:20 Inter, Lautaro rinnova: annuncio già in settimana L’Inter si appresta a dare un annuncio attesissimo dai tifosi e da Simone Inzaghi: questa settimana sarà ufficiale il rinnovo di Lautaro Martinez fino al 2029, con un ingaggio da 9 milioni all’anno. Il capitano nerazzurro inizierà il campionato con il nuovo contratto.

07:47 De Rossi netto: "Chi vuole andare via è libero di farlo" Daniele De Rossi ha parlato al Corriere dello Sport, commentando così la situazione di quei giocatori accerchiati dalle voci di mercato: “Non lego nessuno a Trigoria, chi vuole andare via è libero di farlo”.