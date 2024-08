Lazio, due offerte per Mandas e occhio a Alcaraz | CM.IT

La Lazio deve decidere il futuro del portiere Mandas, corteggiato in Premier League: occhio al possibile intreccio con Alcaraz

A circa due settimane dalla fine del calciomercato, resta incerto il futuro di Mandas. Il portiere greco della Lazio, pagato appena 1 milione la scorsa estate, è infatti finito nel mirino del Wolverhampton e del Southampton, che nell’affare potrebbe inserire proprio l’ex juventino Alcaraz (in questo caso andrebbe comunque risolto il problema relativo all’ingaggio del centrocampista, da tempo in orbita biancoceleste). L’argentino è approdato alla Juventus a gennaio, collezionando nella seconda parte della stagione dodici presente complessive per un totale di poco meno di 400 minuti in campo.

La Lazio, si sa, valuta molto l’estremo difensore reduce da una stagione molto positiva, e per questo non scende dalla richiesta di 20 milioni di euro. Tra l’altro, il ruolo di vice potrebbe star stretto al calciatore che in questa sessione ha attirato anche l’interesse di alcune società spagnole. Sono giorni caldi anche per il mercato in entrata. Sul fronte Dia, si registra invece un’accelerazione con l’agente del senegalese atteso a Roma per definire gli ultimi aspetti economici dell’affare.