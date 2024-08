Atalanta, problemi per Pubill: bloccato il brasiliano Wesley

Rischia davvero di saltare l’arrivo di Marc Pubill all’Atalanta a causa di problemi riscontrati nelle visite mediche: in pugno il sostituto

Il calciomercato, si sa, è mutevole e può cambiare letteralmente da un minuto all’altro. Anche per operazioni già concluse per cui mancano solamente le firme, con le visite mediche già effettuate. Il caso Samardzic-Inter insegna, ma anche quest’anno rischia di saltare clamorosamente un’altra trattativa nerazzurra, anche se per motivi diversi. Ieri Marc Pubill ha cominciato i consueti test con l’Atalanta, con l’ufficialità attesa per le ore immediatamente successive.

Invece l’acquisto dell’esterno spagnolo, fresco di medaglia d’oro olimpica, potrebbe seriamente naufragare: in questi minuti infatti il giocatore ancora di proprietà dell’Almeria sta svolgendo un supplemento di visite mediche richiesto dalla Dea. Sono stati riscontrati dei problemi – in realtà di varia natura – che hanno cambiato totalmente le carte in tavola, spingendo gli orobici a virare su un altro calciatore. Pubill, che piaceva anche alla Roma, si sta allontanando clamorosamente dall’Atalanta, che nel frattempo si è cautelata con Wesley del Flamengo, a cifre simili a quelle che i bergamaschi investirebbero per il terzino spagnolo classe 2003. Stessa età dell’esterno rubronegro che la Dea ha praticamente in pugno, in attesa di capire l’esito di questo supplemento di visite richiesto per Pubill. Un mercato che a tratti pare stregato per l’Atalanta, visto che Nicolò Zaniolo è già alle prese con gli infortuni e soprattutto è stata costretta a correre ai ripari con Retegui dopo il grave infortunio di Scamacca.