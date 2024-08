Juve, subito addio a Chiesa: scambio a sorpresa in Serie A

La soluzione al rebus Federico Chiesa potrebbe arrivare con una formula a sorpresa: la Juve potrebbe scambiarlo in Serie A

La spina più appuntita all’interno della rosa della Juventus, quella che più volte ha già ferito la mano di Cristiano Giuntoli porta il nome di Federico Chiesa. Nell’incontro con Fali Ramadani, agente del giocatore, avvenuto prima dell’Europeo l’obiettivo era di ritrovarsi dopo la kermesse con delle offerte in mano, ma così non è stato e la situazione si è inasprita.

L’ultimo post social di Chiesa, con i due pallini bianconeri, ha dato un segnale: arrivati a questo punto, la sua volontà sarebbe quella di proseguire con il club piemontese prima di comprendere quel che sarà del suo contratto in scadenza nel 2025. Un’eventualità che, però, continua ad essere rigettata dalla società bianconera: la Juventus considera Federico Chiesa fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta e vorrebbe trovare una soluzione per liberarsi fin da subito del pesante ingaggio del figlio d’arte, oltre che da quell’incubo dell’addio a zero. L’ultima idea potrebbe essere un clamoroso scambio in Serie A.



Ramadani incontra il Milan: idea scambio tra Chiesa e Saelemaekers

Il potente agente Fali Ramadani, il cui arrivo in Italia ve lo avevamo anticipato su queste pagine, ha incontrato il Milan nei giorni scorsi: sul tavolo, oltre a Luka Jovic, ci potrebbe essere anche Federico Chiesa.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, l’ultima idea della premiata coppia Ramadani-Giuntoli potrebbe essere quella di imbastire uno scambio con i rossoneri: Federico Chiesa andrebbe a Milano e, come controparte, Alexis Saelemaekers raggiungerebbe Thiago Motta a Torino. Il belga era uno dei pupillo del tecnico italo-brasiliano a Bologna e può rappresentare un ottimo jolly anche per la Juventus, che si appresta ad accogliere Nico Gonzalez là davanti. Insomma, attenzione alle soluzioni creative per il caso Chiesa: più passa il tempo, più si avvicina la scadenza del calciomercato e più possono prendere forza.