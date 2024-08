Milan, decisione drastica: è fuori dai convocati

Notizia importante in chiave mercato per il Milan, con l’esclusione dai convocati per il match del prossimo torneo estivo

Il Milan in questa finestra di mercato estiva è stato senza dubbio uno dei club più pazienti di tutta la Serie A. L’intenzione dei rossoneri è sempre stata chiara per ogni trattativa, aspettare senza farsi prendere dalla frenesia fino a che le trattative si risolvessero in maniera favorevole.

È stato così per l’attaccante, che ha portato all’arrivo di Morata, per il difensore fino all’acquisto di Pavlovic, di Emerson Royal e sarà verosimilmente lo stesso per il centrocampista. Tanti nomi circolati, sondati, più o meno trattati, con Youssouf Fofana diventato l’obiettivo numero uno. Ma il contratto in scadenza del francese ha posto Furlani, Ibra e Moncada – e ovviamente tutti gli altri club – con il coltello dalla parte del manico. Il Monaco sperava e forse spera ancora di ricavare dalla sua cessione circa 35 milioni di euro, pretesa decisamente eccessiva vista la situazione. Perché col giocatore avevano già pattuito di lasciarlo andare senza rinnovo, senza contare che Fofana vuole assolutamente il Milan e ha già trovato l’intesa su un quadriennale da circa 3 milioni. Manca, neanche a dirlo, l’accordo tra i club.

Milan, Fofana escluso dai convocati del Monaco

I rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 18-20 milioni, anche se indiscrezioni parlano di una nuova offerta in programma. Il nazionale olimpico resta il nome in cima alla lista e il canale è apertissimo. Lo dimostra in maniera lampante anche la decisione del Monaco di escludere il calciatore 25enne dai convocati per il Trofeo Gamper, grande classica del calcio estivo che si gioca in casa del Barcellona.

Il Milan, come vi abbiamo raccontato ieri, non ha assolutamente smesso di sperare nell’arrivo di Fofana anche se inevitabilmente si sta guardando intorno. E di nomi ce ne sono: Johnny Cardoso del Betis, Manu Kone del Gladbach, Amrabat della Fiorentina senza dimenticare Adrien Rabiot che è ancora svincolato. E la dirigenza ragiona anche sui colpi in uscita, da Adli a Bennacer per cui si aspettano offerte concrete, magari esotiche. In quel caso il nome sul taccuino resta quello di Lazar Samardzic. Per Fofana il Milan punta sul fattore tempo, il Monaco sul possibile inserimento di un altro club, magari inglese vedi Manchester United.