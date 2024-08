Il Milan cala il poker: ecco il centrocampista dopo Emerson Royal

Il Milan è pronto a calare il poker, con un colpo a centrocampo: il punto della situazione a pochi giorni dall’inizio del campionato

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi. Queste, come detto, sono le ore di Emerson Royal. Il difensore brasiliano è l’ultimo colpo in ordine cronologico dopo quelli di Alvaro Morata e Pavlovic. Sia l’attaccante che il serbo saranno martedì a San Siro per il Trofeo Berlusconi.

Probabile che anche l’ormai ex Tottenham si presenti allo stadio per il primo saluto ai suoi nuovi tifosi. Ma Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono pronti per piazzare il quarto colpo. La dirigenza del Diavolo, infatti, vuole mettere a disposizione di Paulo Fonseca anche un centrocampista, con caratteristiche difensive e il nome cerchiato in rosso continua ad essere quello di Youssouf Fofana. Negli ultimi giorni, però, la trattativa sta vivendo una fase di stallo per via delle alte richieste del Monaco, che vorrebbe ben 35 milioni di euro.

Il Milan non ha ancora mollato la presa, convinto che il club del Principato abbasserà le proprie pretese, per non perdere il calciatore a zero la prossima estate. Il Diavolo, dunque, è pronto a pazientare ancora qualche giorno prima di pensare ad un piano B.

Milan, ecco il piano B: le alternative a Fofana

Le alternative a Fofana comunque non mancano e i giocatori monitorati sono diversi. Negli ultimi giorni sono salite le quotazioni di Johnny Cardoso del Betis e restano alte anche quelle di Manu Kone del Borussia Monchengladbach, per entrambi il prezzo non è certo basso e per strapparli ai rispettivi club servono più di 20 milioni di euro.

Sarà anche per questo che il Milan, come detto, non ha smesso di sperare in Youssouf Fofana. Si guarda, comunque, anche ad altri profili come Sofyan Amrabat, che è ancora a Firenze e come il francese ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Resta sullo sfondo, anche se in molti sembrano essersene dimenticati, il nome di Adrien Rabiot, che non ha ancora firmato dopo l’addio alla Juventus.

Nel frattempo, il Diavolo proverà inoltre a cedere qualcuno per far spazio ad un altro eventuale colpo. In questo caso l’indiziato numero uno a fare le valigie è Yacine Adli che piace in Arabia Saudita, in Qatar e a qualche squadra di metà classifica di Premier League. Attenzione, inoltre, alla situazione legata a Ismael Bennacer, per il quale si attende un’offerta da oltre 40 milioni dall’Arabia Saudita. L’uscita di un centrocampista spalancherebbe le porte al colpo Samardzic.