Milan-Emerson Royal, trattativa al traguardo: via libera per la firma | CM.IT

Le ultime sulla trattativa che porterà Emerson Royal a firmare con il Milan di Paulo Fonseca

Nelle ore della presentazione di Pavlovic e dello sbarco a Milano di Alvaro Morata, il Milan di Zlatan Ibrahimovic si appresta a mettere a segno il terzo colpo, Emerson Royal.

Per il brasiliano del Tottenham si è entrati nel rettilineo finale e il traguardo è davvero ad un passo. Giorgio Furlani è in pressing sul club londinese; l’offerta da 15 milioni di euro più 2 di bonus è ritenuta dalle parti quella giusta e nelle prossime ore, così, è atteso il via libera definitivo da parte degli ‘Spurs’ per il classe 1999. Il giocatore dopo una lunga trattativa si appresta così a diventare un nuovo rinforzo di Paulo Fonseca. Emerson, che ha da tempo detto sì al Milan, una volta superate le visite mediche, firmerà un contratto di almeno quattro stagioni, a circa tre milioni di euro netti all’anno.