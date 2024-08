Nuovo regalo dell’Inter ad Inzaghi: firma fino al 2029

Beppe Marotta è pronto a fare un regalo a Simone Inzaghi prima dell’inizio del campionato: nuovo contratto fino al 2029 in arrivo

Simone Inzaghi è ora uno degli allenatori più importanti del calcio italiano e sul panorama europeo. Dopo anni da giovane di belle speranze nella Capitale, dove ha saputo portare diversi trofeo alla Lazio, a Milano ha fatto il salto di qualità ed ora è annoverato tra gli allenatori che possono vantare uno scudetto.

Prima dell’inizio del nuovo campionato, dove i nerazzurri si sono prefissati l’obiettivo di ripetersi e non farsi strappare il Tricolore dal petto, Beppe Marotta è pronto a fare un nuovo regalo a Simone Inzaghi. Il presidente dell’Inter aveva promesso ai tifosi, oltre che al proprio allenatore, di mantenere la rosa competitiva e di non fare a meno di nessun pezzo pregiato: questa settimana arriverà un’ufficialità di grandissima importanza.

Lautaro Martinez ha firmato il rinnovo fino al 2029: l’Inter lo annuncerà a breve

Non è un mistero che uno degli obiettivi di questa estate in casa Inter era il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Ecco, da tempo l’accordo tra le parti non era più considerato in dubbio, ma ora si avvicina l’annuncio.

L’argentino, che questa estate ha vinto la Copa America da assoluto protagonista e da scarpa d’oro, ha già firmato il nuovo contratto e l’annuncio ufficiale è atteso già per questa settimana. La volontà di Beppe Marotta è di dare l’annuncio ufficiale prima dell’inizio del nuovo campionato, anche per dare un segnale agli avversari: la squadra da battere è ancora l’Inter, con il suo capitano più determinato che mai. Il nuovo contratto di Lautaro Martinez avrà una scadenza fissata nel 2029 e con un ingaggio da 9 milioni all’anno.