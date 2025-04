Giuntoli impacchetta già il primo regalone: offerta ufficiale monstre e addio Conte

I bianconeri sono pronti a rinforzarsi nel reparto avanzato con un gioiellino di dimensione mondiale, ma non mancano le preoccupazioni

La Juventus è alle prese con un finale di campionato complicatissimo, cinque partite senza la minima certezza di centrare il traguardo minimo che è la qualificazione in Champions League. La sconfitta di Parma ha messo a serissimo rischio l’obiettivo, con il Bologna che ha effettuato il sorpasso grazie alla rete di Orsolini nel finale contro l’Inter. Le prossime tre gare in particolare saranno decisive per i bianconeri: prima il Monza in casa, sulla carta senza storia ma guai a sottovalutare la squadra di Nesta, poi due scontri diretti di fuoco. Entrambi in trasferta: il primo proprio a Bologna, poi a Roma con la Lazio.

Il rischio di non riuscire a centrare un posto Champions è concreto, sarebbe una bella batosta a livello tecnico e soprattutto economico-finanziario, anche considerando le spese della scorsa estate. Anche se il Mondiale per Club può tamponare qualche perdita. Però senza il quarto posto il rischio di perdere qualche pezzo di valore c’è. Chiaro che il primo pensiero va a Kenan Yildiz, che resta in ogni caso un punto fermo per la dirigenza della Juventus, sempre però nel mirino dei top club europei. Dal Chelsea al Bayern passando per il Liverpool. Nel frattempo Giuntoli – oltre a Osimhen – si sarebbe mosso in maniera concreta per un suo vecchio pallino, un talento assoluto come Giorgiy Sudakov, classe 2002 dello Shakhtar Donetsk. Si tratta di un trequartista, sta vivendo una stagione importante da 13 gol e 6 assist.

La Juve fa un’offerta ufficiale per Sudakov: duello col Napoli e ansia Yildiz

Sudakov è uno dei gioiellini più affascinanti del panorama calcistico europeo, non a caso già da tempo ha scatenato l’interesse di parecchi club. Giuntoli lo apprezza e lo segue da almeno un paio d’anni, infatti il Napoli è l’altra squadra realmente sulle sue tracce. Secondo il giornalista di ‘Givemesport’ Ben Jacobs, la Juventus avrebbe addirittura fatto un’offerta ufficiale per Sudakov e sarebbe in contatto diretto con lo Shakhtar. Secondo il dt bianconero l’ucraino sarebbe perfetto per i bianconeri, che devono vedersela però con Napoli e Brentford anche se sono assolutamente in pole.

Anche prima di Giuntoli, alla Continassa hanno comunque seguito da vicino il trequartista che nei giorni scorsi è uscito allo scoperto strizzando l’occhio alla Serie A e in particolare agli azzurri. Può essere lui l’erede di Kvaratskhelia che magari può convincere Conte a restare. Intanto alcuni giorni fa Sergei Palkin, ad dello Shakhtar, ha ammesso una trattativa in stato avanzato con un club non specificato. “Siamo in trattativa con una società, non posso dire le cifre ma credo che l’affare sarà chiuso e a buone condizioni finanziarie. Potrebbe trasferirsi sia in Serie A che in Premier League, abbiamo continui contatti con realtà che sono interessate a lui”, ha detto in tal senso. La sensazione è che questo club così avanti possa essere proprio la Juventus. Ma c’è ancora mistero sul prezzo, visto che le indiscrezioni vanno da 55 ad almeno 60 milioni di euro. Per questo in tanti temono che si tratti eventualmente del sostituto di Kenan Yildiz.