DIRETTA Calciomercato Serie A, da Koopmeiners a Todibo: gli aggiornamenti del 9 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nelle sue fasi decisive: tutti gli aggiornamenti di venerdì 9 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Il calciomercato in Serie A si arricchisce di nuovi episodi e ulteriori intrighi, di operazioni quasi definite che rischiano di saltare o un braccio di ferro. Grande protagonista la Juventus, che registra l’ultimatum lanciato da Koopmeiners all’Atalanta attraverso il ‘no’ agli allenamenti e la ferrea volontà di vestire il bianconero. E allo stesso tempo vede scivolare via la trattativa per Todibo.

Giuntoli sta lavorando su più tavoli, compreso l’attacco con Nico Gonzalez, ma soprattutto le cessioni, fondamentali per chiudere gli ultimi quattro colpi. Intanto il Milan spera di abbracciare in fretta Emerson Royal, la Lazio potrebbe virare con forza su Folorunsho e la Roma vuole liberare spazio per gli altri acquisti. Tutte le trattative in diretta di questo venerdì 9 agosto.

08:00 Todibo verso il West Ham: la Juve resta interessata, ma l'affare è complicato Todibo sempre più verso il West Ham. Gli inglesi hanno rilanciato in queste ore per il difensore da settimane in orbita Juventus e sono vicini a chiudere la trattativa. Lo stesso difensore ha detto sì agli Hammers ed è anche pronto a svolgere oggi le visite. Giuntoli resta interessato, ma a questo punto rientrare in corsa è complicatissimo.