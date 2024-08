Morata infiamma i tifosi del Milan: “Qui per vincere, vogliamo la seconda stella”

Alvaro Morata si presenta al Milan: ecco le prime dichiarazioni dell’attaccante ex Juve arrivato dall’Atletico Madrid

È il giorno di Alvaro Morata in casa Milan. L’attaccante spagnolo, sbarcato ieri a Milano, si è presentato oggi in conferenza stampa.

Queste le prime parole del capitano della Spagna campione d’Europa: “Ho avuto diverse possibilità di tornare in Italia in questi anni, ma quando Ibrahimovic mi ha chiamato e ho parlato con l’allenatore non c’era più da pensarci. Nessuna squadra mi ha voluto così fortemente. Questo mi rende orgoglioso”.

L’obiettivo è già chiarissimo per l’ex Juve: “Vincere. Fare 50 o 60 gol non me ne frega. Ci sono giocatori che fanno milioni di gol e non vincono niente. Bisogna vincere, godersi il percorso: siamo in un gioco di squadra, abbiamo grandi giocatori in squadra che ci daranno la possibilità di fare gol. Voglio portare la seconda stella“. Una battuta, infine, su Fonseca ed il suo ex allenatore, Massimiliano Allegri: “Se li ho sentiti? Sì, ho parlato diverse volte, anche a lungo perché non potevamo incontrarci di persona che ero all’Europeo. Non servivano tante informazioni in più per prendere la decisione, appena si sono aggiustate un po’ di cose sono arrivato al Milan. La sua idea mi piace. Con Max non ho parlato, ha avuto un po’ di tempo complicato. Ora sarà in vacanza, quando lo incontrerò sarà divertente. Mi ha sempre aiutato, gli mando un abbraccio”.